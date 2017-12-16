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Александр Зинченко кинул сумку с мячами в партнера по "Манчестер Сити" (видео)

Футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко отреагировал на шутку немецкого одноклубника Лероя Сане.

Украинский полузащитник кинул в убегающего партнера по команде сумку с мячами, передает "Газета.Ru".

Теги: Зинченко Манчестер Сити
Сегодня, 12:50
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