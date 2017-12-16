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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрий Лодыгин: от души люблю "Зенит", но если не буду играть, надо искать решение
Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о том, как чувствовал себя вторым номером после Андрея Лунева.
– Почти всю осеннюю часть чемпионата вам пришлось ждать еще одной вещи – своего шанса сыграть.
– Знаете, в первых играх, если честно, было очень тяжело. Был слишком спокоен – эмоций не хватало. Не мог ощутить драйва, куража, еще чего-то такого. Приходилось все это буквально искать где-то в самом себе. Ведь до 19 октября, то есть до встречи с «Тосно», сыграл какое-то считанное количество матчей. Одна игра, потом через месяц вторая – как-то так шло. Но постепенно все вернулось. И уверенность, и стабильность. Вроде бы выручал команду, не ошибался. Мне кажется, достойно провел эти матчи перед зимней паузой. Я доволен отрезком, на котором мне выпало играть.
– Каково это – сидеть в запасе?
– Самое главное в такой ситуации – терпение. Ведь оно в какой-то момент может и лопнуть. Но надо терпеть и верить в себя до конца. Я вот до сих пор верю в то, что могу многого добиться. Впредь собираюсь работать и считать так же. Я на этом вырос, на этом добрался до «Зенита». И дальше буду делать то же самое.
– Летом ходили слухи, что вами всерьез интересуется греческий ПАОК, другие клубы. Не было мыслей уйти?
– Как не было. Конечно, были. В начале сезона у меня состоялся разговор с главным тренером. Спросил о его мыслях и предпочтениях. Он сказал, что твердо ничего обещать не может, но что я нужен. И добавил: "Если что-то начнет происходить, ты узнаешь об этом первым". И я остался.
– Не пожалели?
– Не могу сказать, что о чем-то жалею. От души люблю "Зенит". Но не люблю просто сидеть на контракте и получать зарплату. Сам себе не смогу этого позволить. А впоследствии – простить. Поэтому если не буду играть, то надо искать решение. С другой стороны, при любых обстоятельствах все равно надо продолжать работать, ждать своего шанса, – передает слова Лодыгина Матч ТВ.
– Почти всю осеннюю часть чемпионата вам пришлось ждать еще одной вещи – своего шанса сыграть.
– Знаете, в первых играх, если честно, было очень тяжело. Был слишком спокоен – эмоций не хватало. Не мог ощутить драйва, куража, еще чего-то такого. Приходилось все это буквально искать где-то в самом себе. Ведь до 19 октября, то есть до встречи с «Тосно», сыграл какое-то считанное количество матчей. Одна игра, потом через месяц вторая – как-то так шло. Но постепенно все вернулось. И уверенность, и стабильность. Вроде бы выручал команду, не ошибался. Мне кажется, достойно провел эти матчи перед зимней паузой. Я доволен отрезком, на котором мне выпало играть.
– Каково это – сидеть в запасе?
– Самое главное в такой ситуации – терпение. Ведь оно в какой-то момент может и лопнуть. Но надо терпеть и верить в себя до конца. Я вот до сих пор верю в то, что могу многого добиться. Впредь собираюсь работать и считать так же. Я на этом вырос, на этом добрался до «Зенита». И дальше буду делать то же самое.
– Летом ходили слухи, что вами всерьез интересуется греческий ПАОК, другие клубы. Не было мыслей уйти?
– Как не было. Конечно, были. В начале сезона у меня состоялся разговор с главным тренером. Спросил о его мыслях и предпочтениях. Он сказал, что твердо ничего обещать не может, но что я нужен. И добавил: "Если что-то начнет происходить, ты узнаешь об этом первым". И я остался.
– Не пожалели?
– Не могу сказать, что о чем-то жалею. От души люблю "Зенит". Но не люблю просто сидеть на контракте и получать зарплату. Сам себе не смогу этого позволить. А впоследствии – простить. Поэтому если не буду играть, то надо искать решение. С другой стороны, при любых обстоятельствах все равно надо продолжать работать, ждать своего шанса, – передает слова Лодыгина Матч ТВ.
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