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Юрий Лодыгин: от души люблю "Зенит", но если не буду играть, надо искать решение

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин рассказал о том, как чувствовал себя вторым номером после Андрея Лунева.

– Почти всю осеннюю часть чемпионата вам пришлось ждать еще одной вещи – своего шанса сыграть.

– Знаете, в первых играх, если честно, было очень тяжело. Был слишком спокоен – эмоций не хватало. Не мог ощутить драйва, куража, еще чего-то такого. Приходилось все это буквально искать где-то в самом себе. Ведь до 19 октября, то есть до встречи с «Тосно», сыграл какое-то считанное количество матчей. Одна игра, потом через месяц вторая – как-то так шло. Но постепенно все вернулось. И уверенность, и стабильность. Вроде бы выручал команду, не ошибался. Мне кажется, достойно провел эти матчи перед зимней паузой. Я доволен отрезком, на котором мне выпало играть.

– Каково это – сидеть в запасе?

– Самое главное в такой ситуации – терпение. Ведь оно в какой-то момент может и лопнуть. Но надо терпеть и верить в себя до конца. Я вот до сих пор верю в то, что могу многого добиться. Впредь собираюсь работать и считать так же. Я на этом вырос, на этом добрался до «Зенита». И дальше буду делать то же самое.

– Летом ходили слухи, что вами всерьез интересуется греческий ПАОК, другие клубы. Не было мыслей уйти?

– Как не было. Конечно, были. В начале сезона у меня состоялся разговор с главным тренером. Спросил о его мыслях и предпочтениях. Он сказал, что твердо ничего обещать не может, но что я нужен. И добавил: "Если что-то начнет происходить, ты узнаешь об этом первым". И я остался.

– Не пожалели?

– Не могу сказать, что о чем-то жалею. От души люблю "Зенит". Но не люблю просто сидеть на контракте и получать зарплату. Сам себе не смогу этого позволить. А впоследствии – простить. Поэтому если не буду играть, то надо искать решение. С другой стороны, при любых обстоятельствах все равно надо продолжать работать, ждать своего шанса, – передает слова Лодыгина Матч ТВ.
Теги: Лодыгин Зенит
Сегодня, 13:46
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№3 Написал: suvirinimas (Сегодня, 14:52) #
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Цитата: Barmaley
Лучше бы он на скамейке продолжал сидеть, может и отрыв был бы меньше от Локомотива. На одних сэйвах очков не наберешь. нужна стабильная игра на высоком уровне. Давай к Торбинскому в Грецию.

Лодыгин слабый вратарь. А минусуют здесь наверное любимчики Спартака, которым чем хуже в Зените тем лучше Спартаку. Они и ратуют чтобы в Зените оставили бы Дзюбу, а теперь Лодыгина. А сами имеют лучшее нападение и хорошего вратаря.
Регистрация: 9.02.2014
№2 Написал: Barmaley (Сегодня, 14:10) #
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online

Лучше бы он на скамейке продолжал сидеть, может и отрыв был бы меньше от Локомотива. На одних сэйвах очков не наберешь. нужна стабильная игра на высоком уровне. Давай к Торбинскому в Грецию.
Регистрация: 17.04.2017
№1 Написал: suvirinimas (Сегодня, 14:08) #
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online

Лодыгин-вратарь команд второй половины турнирной таблицы. Для Зенита-это слабый вратарь. По его действиям в воротах видно что у него отсутствует вратарская школа. Он мечется в воротах, не знает когда выходить из ворот, а когда нет. Другое дело Лунев. Когда он в воротах, то спокойно на душе. Чувствуется высокая вратарская школа. Зениту повезло с Луневым. А что касается дублера Лунева, то нужно наигрывать Бабурина.
Регистрация: 9.02.2014
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