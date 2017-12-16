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Гарет Бэйл - в запасе "Реала" на финал клубного ЧМ против "Гремио"

Стал известен состав "Реала" на финал клубного чемпионата мира против "Гремио".

"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марселу - Каземиру, Кроос, Модрич - Иско, Бензема, Криштиану Роналду.

Запасные - Касилья, Моа, Начо, Бэйл, Тео, Васкес, М. Льоренте, Хакими, Асенсио, Майораль, Ковачич, Сьос.
Теги: Реал Гремио
Сегодня, 19:22
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