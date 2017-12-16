Болельщики "Реала" и "Гремио" подрались перед финалом клубного чемпионата мира

Фанаты "Реала" и "Гремио" подрались перед финалом клубного чемпионата мира, информирует AS. Конфликт фанатов случился на одном из секторов, о пострадавших пока не сообщается.Отметим, что в ОАЭ прибыло около 7 тысяч болельщиков "Гремио", и около 2000 поклонников "Реала".