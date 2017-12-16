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Болельщики "Реала" и "Гремио" подрались перед финалом клубного чемпионата мира

Фанаты "Реала" и "Гремио" подрались перед финалом клубного чемпионата мира, информирует AS. Конфликт фанатов случился на одном из секторов, о пострадавших пока не сообщается.

Отметим, что в ОАЭ прибыло около 7 тысяч болельщиков "Гремио", и около 2000 поклонников "Реала".

Теги: Реал Гремио
Сегодня, 21:02
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№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:05) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Все согласовано с ФИФА, значит драться легально. smirk


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

RIP Warrel Dane
Регистрация: 2.05.2014
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