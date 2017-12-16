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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Болельщики "Реала" и "Гремио" подрались перед финалом клубного чемпионата мира
Фанаты "Реала" и "Гремио" подрались перед финалом клубного чемпионата мира, информирует AS. Конфликт фанатов случился на одном из секторов, о пострадавших пока не сообщается.
Отметим, что в ОАЭ прибыло около 7 тысяч болельщиков "Гремио", и около 2000 поклонников "Реала".
Отметим, что в ОАЭ прибыло около 7 тысяч болельщиков "Гремио", и около 2000 поклонников "Реала".
They're fighting in the stands lol #ClubWCFinal pic.twitter.com/OKu9aGp54K— M•A•J (@UltraSuristic_) December 16, 2017
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