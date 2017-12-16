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Криштиану Роналду повторил рекорд Пеле по голам на КЧМ / Межконтинентальном кубке

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил единственный гол в финальном матче клубного чемпионата мира против "Гремио" (1:0).

Этот гол стал для португальца седьмым в рамках данного турнира, он повторил рекорд за всю историю проведения КЧМ / Межконтинентального кубка.

Семь голов в общей сложности в Межконтинентального кубке в 1962-1963-м г. также забил экс-форвард сборной Бразилии Пеле.
Теги: Роналду Реал
Вчера, 23:30
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