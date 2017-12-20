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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
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О заложнике инстаграма. Почему надо прекратить осуждать Кокорина
Нападающий "Зенита" вновь привлёк к себе нездоровое внимание общественности и вызвал тонны негатива, связанного с его нефутбольной деятельностью. Вспоминаем предыдущие случаи и рассуждаем, а стоит ли этот случай внимания - в нашем материале
Кокорина в очередной раз подтвердил репутацию рецидивиста. И теперь уже совершенно очевидно, либо он просто не способен учиться на собственных ошибках, либо ему глубоко плевать на любую шумиху, которая поднимается вокруг его жизни. Второе, по ясным причинам, гораздо вероятнее.
В социальных сетях Кокорин шумел ещё задолго до того того безумия, которое вызвала гулянка нападающего и Павла Мамаева после нашего провала на чемпионате Европы в 2016 году. Правда, тогда всё было совсем безобидно. Очаровательно идиотские фотографии двух отдыхающих молодых ребят. После некоторых из них - вот и сам главный предмет насмешек болельщиков и просто интернет-обывателей (да-да, сзади Мамаев!) - долго шутили по поводу сексуальной ориентации футболистов, но всё это было забавно и даже, если уместно так сформулировать, по-доброму. Да и повода особенного не было. Чего уж возмущаться, если ребята просто дурачатся?
Но потом было Монте-Карло, в котором (давайте уже не будем ворошить всё подробно, эта история надоела уже полтора года назад) Мамаев и Кокорин после проваленного турнира якобы заказали на бешеную сумму шампанского. Обоих выставили чуть ли не главной причиной провала сборной России, завалили интернет несмешными и глупыми обвинениями, устроили даже какой-то идиотизм со сбором подписей, мол, давайте распустим нашу национальную футбольную команду.
Травля оказалась чрезвычайно масштабной. Об этом даже говорили на центральных каналах (конечно, обсуждать действительные причины столь слабого поколения сборной мы не станем), но Александру, как показалось, это не очень сильно мешало. Да, пришлось извиниться, оштрафовали и сослали во вторую команду (обоих игроков), какое-то время не пускали в сборную, но всё довольно быстро устаканилось.
Потом были "усы Черчесова" с Дзюбой и футболка с Пабло Эскобаром, которые хоть и вызвали общественную реакцию, но довольно вялую, а также гонки в Москве с серьёзным нарушением правил - стопроцентно, главный проступок форварда, который публику не впечатлил и не заинтересовал (по сравнению с Монте-Карло), ведь куда любопытнее и веселее лезть в чужой карман.
И вот - опять. Несмотря на то, что футбол ушёл на перерыв, Кокорин не даёт прессе и болельщикам заскучать и шлёт темы для разговоров.
Сначала футболист выложил видео, где он танцует (достаточно неловко) лезгинку.
И только потом подоспел главный повод сегодняшних и вчерашних разговоров. Вот эта видеозапись:
Сама история: Кокорин приехал праздновать свадьбу друга - полузащитника "Крыльев Советов" Алана Чочиева – в Северную Осетию. И там - по известной и не самой приятной (особенно жителям столицы) традиции - решил пострелять в воздух.
Далее к тому, как отреагировали другие личности из мира футбола на очередной "подвиг" Александра Кокорина. Начнём с бывшего полузащитника "Зенита" Алексея Игонина, отреагировавшего в том же инстаграме:
"Уважаемые болельщики ФК "Зенит"! Кокорин приложил дуло пистолета к своей голове... Не стоит волноваться!
Скорее всего, футболисту ничего не угрожает, ведь в голове, похоже, мало чего есть. А раз так, он по-прежнему будет радовать нас своей игрой!"
А вот член комитета по этике РФС Геннадий Костылев был не столь добродушен и насмешлив:
"Талантливый парень, нормальный, вроде бы, по жизни, но избалованный донельзя деньгами и всепрощением. Он не понимает, что он публичная личность, что вести себя надо достойно. Он держится, а потом тормоза уходят – и он опять считает, что великий, что все позволено, что все простят. И, наверное, торгует сейчас тем, что он нужный для сборной команды, и поэтому его поругают, накажут, но простят. Думает, что незаменимый. С ним уже сто раз разговаривали. Все бесполезно. Он считает, что для кого-то нельзя, а ему – можно. Отец взял бы ремня солдатского и отхлестал бы, как положено. Может, тогда поймет. Надо очень серьезно наказывать. У него контракт, там есть пункты" (источник: "Говорит Москва")
Достаточно развернуто выступил специалист Александр Бубнов:
"Видимо, его позиция "живу, как хочу", но он живет в обществе и должен подчиняться определенным законам. Нужно считаться с тем, что его поступки вызывают негативную реакцию и приводят к подрыву имиджа клуба. Одно дело, если бы он не был публичным человеком, но он таковым является и обязан держать себя в рамках приличия.
О Кокорине сейчас больше говорят не как о футболисте, а как об эпатажном герое, который постоянно вляпывается в какие-то истории. Ну, пострелял ты в горах на свадьбе друга – ладно, но зачем это выкладывать? Ведь ты уже попадал в такие ситуации, зачем самому провоцировать новый скандал? Мне непонятно, почему он, будучи взрослым человеком, не делает выводов".
Ну а теперь, давайте попробуем разобраться сами, стоило ли действительно поднимать такой шум из-за своеобразного отпуска Кокорина?
Это традиция. Пусть не самая приятная и понятная русским людям, но традиция
В отличие от гонок по ночной Москве или пьянству в дорогом ресторане после невыполненной работы здесь вряд ли можно серьёзно подступиться к Александру Кокорину. Да, это даже можно квалифицировать как правонарушение (делать это, конечно, никто не станет. Кто подаст заявление? Да и вообще, теперь на каждую свадьбу в Осетии стоит так реагировать?), но главный момент заключается в том, что сам Кокорин попал в те условиях, в которых это принято. Конечно, он мог поступить мудрее и отказаться. Или просто не выкладывать это. Но всерьёз обижаться и возмущаться поведением человека, который навеселе, на празднике у друга уступил обычаю хозяева?
И ладно бы стреляли в Москве, в месте, где на это реагируют так остро (и это как раз правильно - вносить свою традицию в иную культуру, которая не приемлет подобные обычай, неправильно. Такое поведение влечёт этнические и культурные конфликты). И ладно бы хоть кто-то мог пострадать от такого поведения (сразу вспоминаются гонки по Москве, они почему-то вызвали довольно сдержанную реакцию).
До этого отягчающим моментом было то, что Кокорин только и отдыхает/устраивает гонки/кого-то троллит. Играть-де он не умеет
Если кто и заслужил пострелять в перерыве этого сезона из российских игроков, так это Кокорин. Он наконец-то начал показывать то, чего от него столько лет требовали всевозможные эксперты, тренеры и болельщики. Он стал одним из лучших игроков в составе "Зенита" и наконец-то собрал всевозможные похвалы. Так что теперь вильнуть на эту дорожку и выставить Кокорин абсолютно негативным персонажем точно не получится.
Состав года. Лучшие игроки прошедшей части сезона
В принципе, Кокорину опять нет особо дела до того, кем его пытаются выставить. В ответ на весь гам, гуляющий по сети, он выложил довольно насмешливую фотографию. И вот она, конечно, обострила дополнительно. Кому понравится, что на их попытки установления справедливости насмешливо плюют?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Кокорина в очередной раз подтвердил репутацию рецидивиста. И теперь уже совершенно очевидно, либо он просто не способен учиться на собственных ошибках, либо ему глубоко плевать на любую шумиху, которая поднимается вокруг его жизни. Второе, по ясным причинам, гораздо вероятнее.
В социальных сетях Кокорин шумел ещё задолго до того того безумия, которое вызвала гулянка нападающего и Павла Мамаева после нашего провала на чемпионате Европы в 2016 году. Правда, тогда всё было совсем безобидно. Очаровательно идиотские фотографии двух отдыхающих молодых ребят. После некоторых из них - вот и сам главный предмет насмешек болельщиков и просто интернет-обывателей (да-да, сзади Мамаев!) - долго шутили по поводу сексуальной ориентации футболистов, но всё это было забавно и даже, если уместно так сформулировать, по-доброму. Да и повода особенного не было. Чего уж возмущаться, если ребята просто дурачатся?
Но потом было Монте-Карло, в котором (давайте уже не будем ворошить всё подробно, эта история надоела уже полтора года назад) Мамаев и Кокорин после проваленного турнира якобы заказали на бешеную сумму шампанского. Обоих выставили чуть ли не главной причиной провала сборной России, завалили интернет несмешными и глупыми обвинениями, устроили даже какой-то идиотизм со сбором подписей, мол, давайте распустим нашу национальную футбольную команду.
Травля оказалась чрезвычайно масштабной. Об этом даже говорили на центральных каналах (конечно, обсуждать действительные причины столь слабого поколения сборной мы не станем), но Александру, как показалось, это не очень сильно мешало. Да, пришлось извиниться, оштрафовали и сослали во вторую команду (обоих игроков), какое-то время не пускали в сборную, но всё довольно быстро устаканилось.
Потом были "усы Черчесова" с Дзюбой и футболка с Пабло Эскобаром, которые хоть и вызвали общественную реакцию, но довольно вялую, а также гонки в Москве с серьёзным нарушением правил - стопроцентно, главный проступок форварда, который публику не впечатлил и не заинтересовал (по сравнению с Монте-Карло), ведь куда любопытнее и веселее лезть в чужой карман.
И вот - опять. Несмотря на то, что футбол ушёл на перерыв, Кокорин не даёт прессе и болельщикам заскучать и шлёт темы для разговоров.
Сначала футболист выложил видео, где он танцует (достаточно неловко) лезгинку.
И только потом подоспел главный повод сегодняшних и вчерашних разговоров. Вот эта видеозапись:
Сама история: Кокорин приехал праздновать свадьбу друга - полузащитника "Крыльев Советов" Алана Чочиева – в Северную Осетию. И там - по известной и не самой приятной (особенно жителям столицы) традиции - решил пострелять в воздух.
Далее к тому, как отреагировали другие личности из мира футбола на очередной "подвиг" Александра Кокорина. Начнём с бывшего полузащитника "Зенита" Алексея Игонина, отреагировавшего в том же инстаграме:
"Уважаемые болельщики ФК "Зенит"! Кокорин приложил дуло пистолета к своей голове... Не стоит волноваться!
Скорее всего, футболисту ничего не угрожает, ведь в голове, похоже, мало чего есть. А раз так, он по-прежнему будет радовать нас своей игрой!"
А вот член комитета по этике РФС Геннадий Костылев был не столь добродушен и насмешлив:
"Талантливый парень, нормальный, вроде бы, по жизни, но избалованный донельзя деньгами и всепрощением. Он не понимает, что он публичная личность, что вести себя надо достойно. Он держится, а потом тормоза уходят – и он опять считает, что великий, что все позволено, что все простят. И, наверное, торгует сейчас тем, что он нужный для сборной команды, и поэтому его поругают, накажут, но простят. Думает, что незаменимый. С ним уже сто раз разговаривали. Все бесполезно. Он считает, что для кого-то нельзя, а ему – можно. Отец взял бы ремня солдатского и отхлестал бы, как положено. Может, тогда поймет. Надо очень серьезно наказывать. У него контракт, там есть пункты" (источник: "Говорит Москва")
Достаточно развернуто выступил специалист Александр Бубнов:
"Видимо, его позиция "живу, как хочу", но он живет в обществе и должен подчиняться определенным законам. Нужно считаться с тем, что его поступки вызывают негативную реакцию и приводят к подрыву имиджа клуба. Одно дело, если бы он не был публичным человеком, но он таковым является и обязан держать себя в рамках приличия.
О Кокорине сейчас больше говорят не как о футболисте, а как об эпатажном герое, который постоянно вляпывается в какие-то истории. Ну, пострелял ты в горах на свадьбе друга – ладно, но зачем это выкладывать? Ведь ты уже попадал в такие ситуации, зачем самому провоцировать новый скандал? Мне непонятно, почему он, будучи взрослым человеком, не делает выводов".
Ну а теперь, давайте попробуем разобраться сами, стоило ли действительно поднимать такой шум из-за своеобразного отпуска Кокорина?
Это традиция. Пусть не самая приятная и понятная русским людям, но традиция
В отличие от гонок по ночной Москве или пьянству в дорогом ресторане после невыполненной работы здесь вряд ли можно серьёзно подступиться к Александру Кокорину. Да, это даже можно квалифицировать как правонарушение (делать это, конечно, никто не станет. Кто подаст заявление? Да и вообще, теперь на каждую свадьбу в Осетии стоит так реагировать?), но главный момент заключается в том, что сам Кокорин попал в те условиях, в которых это принято. Конечно, он мог поступить мудрее и отказаться. Или просто не выкладывать это. Но всерьёз обижаться и возмущаться поведением человека, который навеселе, на празднике у друга уступил обычаю хозяева?
И ладно бы стреляли в Москве, в месте, где на это реагируют так остро (и это как раз правильно - вносить свою традицию в иную культуру, которая не приемлет подобные обычай, неправильно. Такое поведение влечёт этнические и культурные конфликты). И ладно бы хоть кто-то мог пострадать от такого поведения (сразу вспоминаются гонки по Москве, они почему-то вызвали довольно сдержанную реакцию).
До этого отягчающим моментом было то, что Кокорин только и отдыхает/устраивает гонки/кого-то троллит. Играть-де он не умеет
Если кто и заслужил пострелять в перерыве этого сезона из российских игроков, так это Кокорин. Он наконец-то начал показывать то, чего от него столько лет требовали всевозможные эксперты, тренеры и болельщики. Он стал одним из лучших игроков в составе "Зенита" и наконец-то собрал всевозможные похвалы. Так что теперь вильнуть на эту дорожку и выставить Кокорин абсолютно негативным персонажем точно не получится.
Состав года. Лучшие игроки прошедшей части сезона
В принципе, Кокорину опять нет особо дела до того, кем его пытаются выставить. В ответ на весь гам, гуляющий по сети, он выложил довольно насмешливую фотографию. И вот она, конечно, обострила дополнительно. Кому понравится, что на их попытки установления справедливости насмешливо плюют?
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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