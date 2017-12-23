Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

СМИ: Александр Бородюк покинет сборную Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк покинет занимаемую должность, передает "Чемпионат".

27 февраля 2017 года 55-летний Бородюк подписал контракт со сборной Казахстана на три года. Бородюк провел с национальной сборной Казахстана в 2017 году семь матчей, в которых было зафиксировано шесть поражений, одна встреча завершилась вничью.
Теги: Бородюк Сборная Казахстана
Сегодня, 15:25
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.