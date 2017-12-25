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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Пеле: сборной России не нужно переживать о том, что у себя дома надо обязательно выиграть ЧМ (2)
Пеле: сборной России не нужно переживать о том, что у себя дома надо обязательно выиграть ЧМ (2)
Пеле: выиграть чемпионат мира по силам многим командам, в том числе и России
Трехкратный чемпион мира Пеле считает, что сборная России в состоянии выиграть чемпионат мира-2018.
"Думаю, выиграть чемпионат мира по силам многим командам, в том числе и России. Наверное, стоит упомянуть Германию... Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать – сплошные сюрпризы", - цитирует Пеле RT.
"Думаю, выиграть чемпионат мира по силам многим командам, в том числе и России. Наверное, стоит упомянуть Германию... Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать – сплошные сюрпризы", - цитирует Пеле RT.
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