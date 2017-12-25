Опрос:

Новости партнеров

Пеле: выиграть чемпионат мира по силам многим командам, в том числе и России

Трехкратный чемпион мира Пеле считает, что сборная России в состоянии выиграть чемпионат мира-2018.

"Думаю, выиграть чемпионат мира по силам многим командам, в том числе и России. Наверное, стоит упомянуть Германию... Любая команда хочет стать обладателем трофея и выступить на пределе своих возможностей. Но в футболе никогда нельзя ничего гарантировать – сплошные сюрпризы", - цитирует Пеле RT.
Теги: Пеле Сборная России
Сегодня, 17:43
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.