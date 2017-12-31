Антонио Конте: нам нужно просто полностью выкладываться в каждом матче и постараться набирать три очка

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен выступлением клуба в 2017 году."Сегодня мы завершили год, выдающийся для клуба, фанатов, игроков, для меня. Сложно с первой попытки завоевать титул, так что я благодарен клубу, предоставившему мне этот шанс."Манчестер Сити" сейчас на великолепном ходу. Нам нужно просто полностью выкладываться в каждом матче и постараться набирать три очка. В конце сезона посмотрим, чем все закончится", - цитирует Конте BBC.