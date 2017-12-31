Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Антонио Конте: нам нужно просто полностью выкладываться в каждом матче и постараться набирать три очка

Главный тренер "Челси" Антонио Конте остался доволен выступлением клуба в 2017 году.

"Сегодня мы завершили год, выдающийся для клуба, фанатов, игроков, для меня. Сложно с первой попытки завоевать титул, так что я благодарен клубу, предоставившему мне этот шанс.

"Манчестер Сити" сейчас на великолепном ходу. Нам нужно просто полностью выкладываться в каждом матче и постараться набирать три очка. В конце сезона посмотрим, чем все закончится", - цитирует Конте BBC.
Теги: Конте Челси Сток Сити
Сегодня, 09:05
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.