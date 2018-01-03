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Джейми Каррагер: "Ливерпуль" не должен отпускать Коутиньо в "Барселону" раньше лета

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер поделился мнением о возможном трансфере полузащитника "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"Лучшее, что может сделать "Ливерпуль" – согласиться на дорогой трансфер, но отпустить Коутиньо летом, не сейчас. Мы так же поступили с Наби Кейта.

В чем выгода для клуба отдавать его сейчас? Место в первой четверке АПЛ и прогресс в Лиге чемпионов будут под угрозой, если Филиппе продадут в январе. Сейчас его будет сложно заменить", – сказал Каррагер.

Sports.ru
Теги: Коусейру Коутиньо Ливерпуль
Сегодня, 18:23
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