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Ушел из жизни бывший генеральный директор "Сатурна"

На 63-м году жизни скончался бывший генеральный директор футбольного клуба "Сатурн" Борис Жиганов, передает официальный сайт клуба.

Жиганов занимал должность гендиректора подмосковного клуба до 2009 года. Напомним, "Сатурн" выступал в РФПЛ с 1999 по 2010 год, сейчас команда играет в ПФЛ.
Теги: Сатурн
Сегодня, 10:15
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