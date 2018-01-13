"Фламенго" хочет вернуть Вагнера Лав

"Фламенго" проявляет интерес к нападающему "Аланьяспора" Вагнеру Лаву, передает Globo Esporte.Сообщается, что бразильский клуб выделил деньги под возвращение 33-летнего игрока.Также "Фламенго" близок к завершению сделки по переходу форварда "Манчестер Сити" Марлоса Морено, который выступает на правах аренды в "Жироне".