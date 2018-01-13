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"Фламенго" хочет вернуть Вагнера Лав

"Фламенго" проявляет интерес к нападающему "Аланьяспора" Вагнеру Лаву, передает Globo Esporte.

Сообщается, что бразильский клуб выделил деньги под возвращение 33-летнего игрока.

Также "Фламенго" близок к завершению сделки по переходу форварда "Манчестер Сити" Марлоса Морено, который выступает на правах аренды в "Жироне".
Теги: Вагнер Лав Фламенго
Сегодня, 09:34
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