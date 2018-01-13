Юрий Лодыгин побывал на игре греческого ПАОК

Вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин побывал на игре 1/8 финала Кубка Греции между ПАОК и "Трикалой" (2:1), информирует Gazzetta.gr.Голкипер приезжал в Салоники, чтобы посмотреть на игру своих бывших партнеров по "Зениту" Жозе Маурисио и Роберта Мака, которые играют за ПАОК.В декабре сообщалось, что Лодыгин ранее вел переговоры с ПАОК. Однако в настоящее время его переход маловероятен, так как греческий клуб не испытывает проблем с вратарями.