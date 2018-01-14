Жозе Моуринью: презираю Конте. Конец истории

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал свой конфликт с наставником "Челси" Антонио Конте."Когда один человек оскорбляет другого, то следует ожидать ответной реакции или презрения.Когда он оскорбил меня в первый раз, я ответил. Знаю, что мой ответ задел его. Потом он оскорбил меня во второй раз. Но теперь я отреагирую по-другому. Теперь я выражаю презрение. Для меня презрение означает конец истории", - цитирует Моуринью Four Four Two.