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Жозе Моуринью: презираю Конте. Конец истории

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал свой конфликт с наставником "Челси" Антонио Конте.

"Когда один человек оскорбляет другого, то следует ожидать ответной реакции или презрения.

Когда он оскорбил меня в первый раз, я ответил. Знаю, что мой ответ задел его. Потом он оскорбил меня во второй раз. Но теперь я отреагирую по-другому. Теперь я выражаю презрение. Для меня презрение означает конец истории", - цитирует Моуринью Four Four Two.
Теги: Моуринью Конте
Сегодня, 10:09
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№2 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 10:33) #
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Болеет за:
«Спартак»
Чувак со своими тараканами в голове,но черт возьми, они генеальны у него!))
Регистрация: 6.02.2008
№1 Написал: Daniel Amokachi (Сегодня, 10:22) #
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  •  (2)
online

Ничего не обычного. У Маура со многими так.
Регистрация: 16.03.2009
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