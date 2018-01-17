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Роналдиньо официально завершил карьеру

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил карьеру, сообщает O Globo.

Роналдиньо выступал за "Гремио", ПСЖ, "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе". В составе сборной Бразилии он провёл 97 матчей и забил 33 мяча. Обладатель "Золотого мяча" как лучшему футболисту Европы по версии France Football в 2005 году.
Теги: Роналдиньо
Сегодня, 07:07
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№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:55) #
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как же он божил на поле... нет сейчас таких игроков!


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 08:32) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Жаль, что концовка карьеры сложилась не очень, хотя кроме Рона тут никто не виноват. Но я рад, что застал такого футболиста и видел его игру (хоть и по телевизору). На мой взгляд самый одаренный игрок в истории футбола. Не представляю даже, чтобы он хоть что-то не умел на поле - скорость, потрясающий дриблинг, фантастическое видение поля, шикарный мощный и точный удар и все это с невероятной легкостью и всегда с улыбкой!
Регистрация: 23.03.2016
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