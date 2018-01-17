Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдиньо официально завершил карьеру, сообщает O Globo.Роналдиньо выступал за "Гремио", ПСЖ, "Барселону", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе". В составе сборной Бразилии он провёл 97 матчей и забил 33 мяча. Обладатель "Золотого мяча" как лучшему футболисту Европы по версии France Football в 2005 году.