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"Зенит" назван самым прибыльным клубом Европы

"Зенит" занял первое место в рейтинге самых прибыльных клубов Европы в 2016 году.

Чистая прибыль петербургского клуба составила 77 миллионов евро. Эта сумма связана во многом с продажей футболистов в тот период.

В тройку вошли английские "Тоттенхэм" (44 миллиона) и "Манчестер Юнайтед" (34). Российский ЦСКА занял 17-е место с прибылью в 17 миллионов евро.
Теги: Зенит
Сегодня, 09:27
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29
(7)
№29 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 11:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
переживают мАсковские торгаши, даже ЦСКА с прибылью
Регистрация: 20.07.2009
№28 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:05) #
  • -4
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online

Цитата: Kytarba
Что пля он несет.

Ну расчехлил плякалку чурка....
Регистрация: 3.03.2007
№27 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 11:05) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: НетуЧерного
Круто ЗАРАБОТАЛИ - купили Векселя за 40, продали за 20, чистый навар - 20 лимонов - деньги-то отдавали ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, а не свои.

"Пися"- Кот ещё не спит. Снег сегодня за окном. Государственный видимо.

Кот,тебя походу кастрировали,и от нечего делать тебе даже полизать-то нечего,иди хоть на бакланов поохоться !
Регистрация: 2.08.2015
№26 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:04) #
  • -3
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online

Бла - кто их так все время называет то??? Фурсенко?? Мутко??? Орлов??? Что за шизофрения???

Вот буйная провинция.
Регистрация: 3.03.2007
№25 Написал: Батька (Сегодня, 11:02) #
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Ура Ура Ура великому Зениту !!
только как пошли эти фиктивные-фейковые прибыли (с покупкой игроков за шапку сухарей + откат + продажей в Китай лидеров за деньги меньше чем их брали и так далее ....) что то трофеи пропали =))
в 16 - кони по губам поводили + ростов не дал в ЛЧ попасть =))
в 17 Спартак раком поставил =)))
Сейчас в 18 - Локо на Сапсане обскакал ....


но зато прибыли больше всех в мире =))) реал, барса и компания просто в шоке !!!
Регистрация: 9.09.2016
№24 Написал: fd65 (Сегодня, 10:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А че тогда усамого прибыльного клуба Европы, да какой там Европы, бери выше- самого прибыльного клуба мира , проблемы с приобретением ц.защитника из Бразилии за 14 лямов уевро? А ларчик просто открывается- финансовый фэйер плей не позволяет развернуться самому прибыльному клубу.... Как то так....
Регистрация: 3.12.2016
№23 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:51) #
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Цитата: fd65
Всегда удивляла эта арифметика у болтных.... Порту, Монако и пр. тихо курят в сторнке....

Уже не удивляюсь. Их плодили, сэр , в инкубаторе. Немецкая школа? Специальная, в Тарасовке, учитель. узконаправленная ромбом. Это же позор какой-то. .Да Юрген, 0-7 это цветочки. Арифметика Лоренса? - Средневековая секта, сэр.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№22 Написал: fd65 (Сегодня, 10:38) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всегда удивляла эта арифметика у болтных.... Порту, Монако и пр. тихо курят в сторнке....
Регистрация: 3.12.2016
№21 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:36) #
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Надо сайту открыть школу для тупых

Кутарба, бывало, разинет хлeбало, а мухи летят, и летят, и летят... А после, бывало, закроет хлeбало - они в нем жужжат, и жужжат и жужжат.
Запомни, в горах обезьяны не жили - поэтому чурбаны произошли от баранов


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№20 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 10:30) #
  • -6
  •  (16)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Kytarba
Цитата: Fingal
а если из доходов вычесть расходы на строительство стадио ?

joy Что пля он несет.Пля сколько дураков на этом сайте.Чемпион мира по этим показателям..Люди пля элементарных вещей не знают а,п1здят и п1здят.Если б только этот куй,здесь масса таких ..впрочем мир живет благодаря лохов,если б не они этого сайта тоже не было бы blushвот вижу "Сибирячок"с низу кивает, подтверждает laughingкоторый, какой на куй он Сибирячок)),еще и за "Сибирь болеет,про которых сегодня что и как вообще не в курсе laughing

stuck_out_tongue_closed_eyes Кутарба,а что несешь ты??? Пля...акуетт.. какой же ты деревянный.
Регистрация: 20.02.2013
№19 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 10:27) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Рубин»
Прикольно считают. А если учесть, что несколько лет подряд до 16-го они десятками выкидывали на тех же футболистов, то в каком минусе в итоге окажется клуб???


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017
№18 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:27) #
  • +1
  •  (19)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: НетуЧерного
laughing
Круто ЗАРАБОТАЛИ - купили Векселя за 40, продали за 20, чистый навар - 20 лимонов - деньги-то отдавали ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, а не свои.


Надо сайту открыть школу для тупых..учителей здесь до куя Юра Кот,Капля Никотина,ну и ты сам ..впрочем сайт знает своих кадров joy
Мальчик ты купил "Жигули" за сколько там скажем за 20 т рублей,пользовался им ,много наездил,семью обслуживал,может и что то заработал на нем по вечерам))...пришло время продавать ,ты опять за 20 т не продашь свое чудо,пусть даже супер пупер следил за машиной,сроки,возраст машины не дают возможность продать за ту же цену,за которую купил..Витцель многое сделал для кассы "Зенита" отработал свой срок от и до.И При Этом "Зенит и на продаже его получил очень приличные деньги..это раз и во вторых дурак ,как ты будет сегодня говорит о "умах "Газпрома" в финансовых делах..
Регистрация: 17.03.2008
№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:24) #
  • -4
  •  (12)

Цитата: Lord_Vik
Придурок, ты же понимаешь суть вещей и за счет чего. Не правильно во первых определены понятия доход и прибыль. Ну так ведь тебе же клоуну зачем это знать

Да, всё неправильно. Звук копыт окружал , словно сумасшедший чёрт, решил что кот придурок. Всё неправильно, конечно. А где правильно? О, конечно, у частного собственника великого клуба- Федуна. Там всё пучком. Сплошная прибыль, золото льётся рекой без конца. Кот уже сидел на дереве . Заряжал огнемёт. Всех не спалю идиотов но хоть половину истреблю. Звук огня был словно взлетала ракета. Визг приятно удивлял. Люблю свиной визг.
" Кот и сыновья".


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№16 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:23) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Кот ещё не спит

Кастрированного кроля охраняет? Или его болотные бандерлоги на пальму загнали и бакланов науськали? Пусть тогда вьет гнездо и высиживает яйца


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№15 Написал: Scorpio СПб (Сегодня, 10:23) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Такого быть не может . Слышалось шарканье свиных копыт.


Слышен визг и стук копыт.
Побежали свиньи.
Им сегодня на РусФу
Дали чан ботвиньи.
Регистрация: 7.12.2017
№14 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 10:23) #
  • -2
  •  (8)

Про бабушкины пенсии еще не говорили,или газ народный?


--------------------
Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
№13 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 10:17) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Такого быть не может . Слышалось шарканье свиных копыт.

Придурок, ты же понимаешь суть вещей и за счет чего. Не правильно во первых определены понятия доход и прибыль. Ну так ведь тебе же клоуну зачем это знать grinning
Регистрация: 22.09.2007
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:17) #
  • -3
  •  (9)

Цитата: НетуЧерного
Круто ЗАРАБОТАЛИ - купили Векселя за 40, продали за 20, чистый навар - 20 лимонов - деньги-то отдавали ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, а не свои.

"Пися"- Кот ещё не спит. Снег сегодня за окном. Государственный видимо.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№11 Написал: НетуЧерного (Сегодня, 10:12) #
  • -3
  •  (21)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Круто ЗАРАБОТАЛИ - купили Векселя за 40, продали за 20, чистый навар - 20 лимонов - деньги-то отдавали ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, а не свои.


--------------------
Даже бакланы все - "синие"(
Регистрация: 3.01.2018
№10 Написал: stepanmlc (Сегодня, 10:11) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
еще не то скажешь ради жирного спонсорского контракта газпрема)

Долг ЦСКА (Россия) – 195 млн евро flushed


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№9 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 10:08) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Такого быть не может . Слышалось шарканье свиных копыт.

Что-то ты очень рано опять бухнул, кот. Давай полижи под хвостом и на боковую.
Регистрация: 20.03.2014
№8 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:04) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
2016..бомжи недалёко ушли.. smile
в 2007 -первый купленный титул...2017-по губам Спартак поводил капитана дзюбу.. mask
Регистрация: 14.12.2011
№7 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 10:02) #
  • -5
  •  (19)
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Fingal
а если из доходов вычесть расходы на строительство стадио ?

joy Что пля он несет.Пля сколько дураков на этом сайте.Чемпион мира по этим показателям..Люди пля элементарных вещей не знают а,п1здят и п1здят.Если б только этот куй,здесь масса таких ..впрочем мир живет благодаря лохов,если б не они этого сайта тоже не было бы blushвот вижу "Сибирячок"с низу кивает, подтверждает laughingкоторый, какой на куй он Сибирячок)),еще и за "Сибирь болеет,про которых сегодня что и как вообще не в курсе laughing
Регистрация: 17.03.2008
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 09:58) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Fingal
а если из доходов вычесть расходы на строительство стадио ?

а стадио городской


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:55) #
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
А где наши самые-самые? Без долгов и кредитов умудряются в минусе быть? flushed


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№4 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:54) #
  • -4
  •  (16)

Цитата: tfu
Свиной сайт не указал первоисточника, ещё и оправдательную для себя фразу добавил

Если бы он добавил то что хотел... Но железная логика крепко держала мечтателей . 77 лямов прибыли , господа. Две смертоносных косы крепко держали хряка в узде.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№3 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 09:49) #
  • -3
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
сумма связана во многом с продажей футболистов в тот период
.

Свиной сайт не указал первоисточника, ещё и оправдательную для себя фразу добавил. joy


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:41) #
  • -2
  •  (18)

Такого быть не может . Слышалось шарканье свиных копыт.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Fingal Слава Господу не СПБ.. а был ведь замечательный город, а тепрь там какие-то фанаты.. бр-р-.. (Сегодня, 09:41) #
  • 0
  •  (10)

а если из доходов вычесть расходы на строительство стадио ?
Регистрация: 25.05.2017
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