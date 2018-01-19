Александр Селихов: все мы знаем, что Джикия гладиатор

Голкипер "Спартака" Александр Селихов поддержал защитника красно-белых Георгия Джикию, получившего серьёзную травму."Все мы знаем, что ты гладиатор. Биджо держись! Всё будет хорошо!", — написал Селихов в инстаграме.