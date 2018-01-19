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Александр Селихов: все мы знаем, что Джикия гладиатор

Голкипер "Спартака" Александр Селихов поддержал защитника красно-белых Георгия Джикию, получившего серьёзную травму.

"Все мы знаем, что ты гладиатор. Биджо держись! Всё будет хорошо!", — написал Селихов в инстаграме.
Теги: Селихов Джикия Спартак
Сегодня, 07:39
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