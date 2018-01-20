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"Кёльн" в гостях выиграл у "Гамбурга"

В матче 19-го тура чемпионата Германии "Гамбург" уступил "Кельну" – 0:2.

Чемпионат Германии

19 тур

"Гамбург" – "Кёльн" 0:2

Голы: Теродде, 27, 67

"Гамбург": Поллерсбек, Дикмайер, Дуглас, Маврай, Пападопулос, Юнг, Холтби (Ито, 77), Яньичич (Вуд, 66), Хант, Костич, Хан

"Кёльн": Хорн, Соренсен, Мере, Хайнц, Хектор, Озкан, Клеменс (Клюнтер, 78), Хёгер, Йойич (Писарро, 88), Теродде, Осако (Леман, 64)

Предупреждения: Пападопулос, 5, Юнг, 31, Яньичич, 37, Соренсен, 60, Хектор, 62, Мере, 69
Теги: Кельн Гамбург
Сегодня, 23:01
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