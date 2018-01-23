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Артур Тлисов: просто устал от "Кубани", при мне там сменилось 25 тренеров

Экс-полузащитник «Кубани» и ЦСКА Артур Тлисов в интервью порталу Rusfootball.info рассказал о его завершении карьеры в стане желто-зелёных.

- Сейчас из тех, с кем играл в «Кубани», остался один только Бугаев. А я как-то отошёл от футбола. Иногда, когда встречаю кого-то из приближенных к команде, интересуюсь что и как. Говорят, что ситуация плачевная. Но излишне критиковать тут бы не хотелось. Хотел бы пожелать команде, чтобы они поднялись в уровне, и чтобы проблемы, что сейчас есть в клубе, были разрешены. Обид у меня не осталось.

По поводу контракта – это уже старая песня. Было два разговора: первый из них вообще не состоялся – обещали продлить контракт, но потом не продлили, пояснив, что тренеру я не нужен. А на моё место взяли человека моего возраста, но из второго дивизиона. Второй разговор был через полгода, но тогда ссылались на финансовые ограничения первого дивизиона. Но я не захотел опускаться до того уровня, чтобы даже молодые игроки получали явно больше, чем я.

Силы играть и сейчас в себе ощущаю. Но ныне просто мало бегаю. Может быть, просто несколько устал от «Кубани» - у меня ведь было за это время порядка 25 тренеров в команде. Может быть, это сказывается – даже перестал следить за футболом в премьер-лиге. Разве что когда попаду на матч Лиги Чемпионов, тогда посмотрю, - рассказал Тлисов.
Теги: Кубань Тлисов
Сегодня, 08:57
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