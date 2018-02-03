Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Ласина Траоре заинтересовал российские клубы

Нападающий "Монако" Ласина Траоре может вернуться Россию, сообщает Courrier picard.

27-летний ивуариец ведёт переговоры с одним из российских клубов.

Траоре ранее выступал за "Анжи", "Кубань" и ЦСКА.
Теги: Траоре
Вчера, 22:52
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 00:46) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
ДБ


--------------------
http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:40) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Селюк опять пытается впарить неликвидный товар.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: _SHIGA_ Москва (Сегодня, 00:01) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
К девкам
Регистрация: 1.02.2018
№2 Написал: mikelo73 г. Киров Кировская область. (Вчера, 23:43) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
РАБОВЛАДЕЛЕЦ ШОКОЛАДОК НЕ КАК НЕ МОЖЕТ УСПОКОИТЬСЯ
Регистрация: 18.03.2012
№1 Написал: xixidok Москва (Вчера, 22:55) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
шо, опять?))))) (с) голосом волка из мультфильма
Регистрация: 19.05.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.