Аарон Рэмси: это один из самых запоминающихся моментов

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси поделился мнением о матче с "Эвертоном" (5:1), в котором он оформил хет-трик."Я в восторге. Это один из самых запоминающихся моментов. Нужно отдать должное команде. Игра была выиграна в первом тайме. Надеюсь, мы сохраним этот настрой до конца сезона. Если Обамеянг еще не готов на 100 процентов, то все в наших руках. Мхитарян сделал несколько голевых передач.Надеюсь, дальше будет лучше, и мы отлично закончим сезон", - цитирует футболиста ВВС.