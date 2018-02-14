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СМИ: "Зенит" выиграл борьбу у "Спартака" за Эльмира Набиуллина

Левый защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин перейдет не в "Спартак", а в "Зенит", передает "СЭ".

Сообщается, что петербургский клуб выиграл у красно-белых борьбу за 22-летнего игрока.
Теги: Зенит Набиуллин Трансферы
Сегодня, 12:29
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№41 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 13:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пример Бухарова и К ничему видимо не учит.... Аминь, НаЕбуллин....


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У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№40 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 13:45) #
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online
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: Lord
Рубин чем то ЦСКА напоминает. И там и там костяк возрастных игроков. И там и там нехватка игроков основы. Лучших раздали (продали), набрали средних игроков. В общем одно веселье. Я вчера футбол на 20 минуте выключил, так как боялся что вырвет от той игры что показывали. Все понимаю, межсезонье, февраль, первая игра, но мяч сцука как первый раз увидели в жизни, создалось впечатление....

У ЦСКА хоть тактика есть. Да и молодеж не такая уж и плохая. Плюс ее к основе подпускают, есть за кого радоваться и болеть (Чалов к примеру. Акинфеев.). Есть структура клуба, которая понимает, что делать. Построен стадион - всегда после этого пару лет проблема бывает с деньгами. Его же не город строил. А у Рубина - ничего. Даже тренера сменить не могут достойно. От автобусной игры -тошнит. Биляш с молодняком выводил в ЛЕ. Этот молодняк в 10-ром на Энфилде играл 70 минут, и еще взяли ничью. А сейчас Азмуны, Кудряшевы....и в не зависимости что они сделают, они будут в старте.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№39 Написал: trent (Сегодня, 13:45) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
во тут бомжатню то разрывает...
выбрал чел бабло...ну и туда ему дорога...
через год эти же бомжовые малолетки на этом же сайте его и запарафинят, как никчёмного...
игрок то очень средний...и я был далеко не в восторге, что его хотели брать в Спартак...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
№38 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: olegan
,зацепились за последние 10 лет,а что было до этого никто не говорит,или не хотят говорить!


ясен куй, когда зеньке вдруг присунул газпорн и ему удалось разкочевряжить этот синеватый труп - по волшебству в городе Ведра вдруг все снова, как в 84 году возлюбили зенит- преданно и сдецтва..

а когда зенька прозябала в пердях - на восьмидесятитысячнике Кирова собиралось по триста человек болельщиков - и кроме них эта зенька накуй никому не нужна была в городе -пятимиллионнике.

и среди той гостки не было ни Шаца, ни Боярского, ни прочей кодлы, нынче истерично бьющейся в припадке любви к синеватой денежной содержанке..

что это, как не проституция ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№37 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:42) #
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online

я был бы не прочь видеть его в Спартаке, но был уверен, что перейдет в Зенит, у Зенита летом уже минус Кришито и Жирков, им надо было чем-то заткнуть и лимит на легионеров, и игрока на левый фланг обороны
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№36 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:35) #
  • -1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
а наше достижение вы можете повторить только когда сборная Зимбабве станет чемпионом мира по хоккею


даже Барселоне , усиленной игроками ПСЖ и Реала, не под силу такой подвех, потому что после вас Кубка УЕФА уже никуя не существует. smile


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№35 Написал: olegan кениг (Сегодня, 13:33) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Сравни 11 лет с нашей и никуя с вашей)

Меня аж бесит питерское угрюмое гавно,зацепились за последние 10 лет,а что было до этого никто не говорит,или не хотят говорить!
Регистрация: 19.03.2011 [жалоба]
№34 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:32) #
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online

Цитата: Пивовед
говночашка

Я имею ввиду не говночашку, а регулярные выступления в плей-офф ЛЕ и ЛЧ.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№33 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Цитата: Пивовед
- во, первых, уже даже не существует (видимо, из-за таких победителей как вы)

Вы сейчас в ней выступаете, очнись дядя!
Цитата: Пивовед
- а во-вторых, с того времени прошло уже 11 лет . И шансов на повторение у вас никуя, от слова совсем никуя.

Сравни 11 лет с нашей и никуя с вашей)
Вы же на говночашку замахнулись, не дай бог, выиграете, и как она станет называться? ПРЕСТИЖНЫЙ ТРОФЭЙ???


дедушко, мы сейчас выступаем в Лиге Европы.
после того, как Кубок УЕФА стали шкварить сальными ручонками такие победители как вы, этот многострадальный кубок было решено, перезапустить, переформатировать и даже переназвать..
видимо, чтоб даже памяти от вас не осталось..

так что ваша случайная говночашка- в далёком прошлом вашей случайной истории.

.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№32 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:27) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: Kolpino2
европейские достижения того же Спартака или Локомотива в далеком-далеком прошлом


говночашка, котрой вы размахивате на каждом углу
:
- во, первых, уже даже не существует (видимо, из-за таких победителей как вы)
- а во-вторых, с того времени прошло уже 11 лет . И шансов на повторение у вас никуя, от слова совсем никуя.

Говночашка это копа де соль, а наше достижение вы можете повторить только когда сборная Зимбабве станет чемпионом мира по хоккею


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№31 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:25) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
- во, первых, уже даже не существует (видимо, из-за таких победителей как вы)

Вы сейчас в ней выступаете, очнись дядя!
Цитата: Пивовед
- а во-вторых, с того времени прошло уже 11 лет . И шансов на повторение у вас никуя, от слова совсем никуя.

Сравни 11 лет с нашей и никуя с вашей)
Вы же на говночашку замахнулись, не дай бог, выиграете, и как она станет называться? ПРЕСТИЖНЫЙ ТРОФЭЙ???


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№30 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:22) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
европейские достижения того же Спартака или Локомотива в далеком-далеком прошлом


говночашка, котрой вы размахивате на каждом углу
:
- во, первых, уже даже не существует (видимо, из-за таких победителей как вы)
- а во-вторых, с того времени прошло уже 11 лет . И шансов на повторение у вас никуя, от слова совсем никуя.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№29 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:22) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: KecoH
Очень жалко, что ушел. Игроков то не осталось, за кого болеть. Карадениз, Рыжиков и Кузьмин. Но, в силу возраста, уже не смогут играть так, как раньше. Остальные - баласт. Ну еще есть игроки бердыева - которые, в случае отставки тренера, через минуту же будут визжать о разрыве контрактов. Последних, кто играл за клуб и в футбол - продают. Все, дальше смотреть не на что.

Рубин чем то ЦСКА напоминает. И там и там костяк возрастных игроков. И там и там нехватка игроков основы. Лучших раздали (продали), набрали средних игроков. В общем одно веселье. Я вчера футбол на 20 минуте выключил, так как боялся что вырвет от той игры что показывали. Все понимаю, межсезонье, февраль, первая игра, но мяч сцука как первый раз увидели в жизни, создалось впечатление....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№28 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Стратег
Футбол или деньги, если Набиуллин выбрал деньги, значит они для него важнее, его право и ему с этим жить. Болото засасывает.

Не уподобляйтесь свиньям.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№27 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:21) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Kolpino2
б) лучший в стране газон - кресты просто так не порвешь

гыгы


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№26 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Па-са-сам-ба! smile
Кришито можно отпускать.
Регистрация: 28.01.2016 [жалоба]
№25 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:20) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Шлёп,шлёп свинкам по губам.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№24 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:18) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кокаинум
Давай сразу запасайся коробками - скоро в Тулу, а там все коробки Бздюба с Новосельцевым заняли

лучше уж как Дзюба или Новосельцев нежели как Джикия и Зобнин кончить....
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№23 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 13:18) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: tar-tas
У нас Рассказов через год станет лучшим крайком чемпионата.

Будет блистать как ананидзе или даже круче?


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№22 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:17) #
  • +2
  •  (6)
online

В Питере не менее 40000 на трибунах, в Казани же футболисты мастерство в основном пустым креслам показывают. Ну а зачем идти в Спартак, если а) действительно в Зените платят больше, б) лучший в стране газон - кресты просто так не порвешь в) участие в Еврокубках (европейские достижения того же Спартака или Локомотива в далеком-далеком прошлом) г) играть будет. На его позиции Жирков, которому уже трудно отыграть всю игру и Кришито, который зачастую нужен в центре.
Так что сотрудничество взаимовыгодное.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№21 Написал: ww Белгород (Сегодня, 13:14) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ну пусть покупает побольше полироли, чтобы полировать скамейку как Рязанцев, Дзюба, Новосельцев, и многие другие русские ....


--------------------
не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№20 Написал: Drugs Москва (Сегодня, 13:13) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Жаль если так, игрок неплохой, вполне мог с ДимКо конкурировать и со временем занять фланг.


--------------------
<C> only
Регистрация: 20.10.2007 [жалоба]
№19 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:11) #
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
и кому всралась зенька без халявного бабла ?


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№18 Написал: All_my Москва (Сегодня, 13:08) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Стратег
Футбол или деньги, если Набиуллин выбрал деньги, значит они для него важнее, его право и ему с этим жить.


Почему деньги? Он с детства за зенит, ну в смысле с 2007-го


--------------------
Спартак, Арсенал, Боруссия, Ювентус
Регистрация: 17.10.2010 [жалоба]
№17 Написал: truten74 (Сегодня, 13:07) #
  • 0
  •  (8)

А Федун нефть в огороде выращивает ? Нефть тоже раньше государству пренадлежала а тепель оллигархам,так что про Газпром не надо ныть спартачи.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№16 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 12:59) #
  • 0
  •  (14)

Цитата: Amirovich
ахахах ! ну свиньи дают жару ! до этого писали что он сделает выбор в пользу свиней . что он восходящая звезда срам така . уселения с паспортом итд =))))) а теперь во как запели .... ! свиньи как всегда в своем репертуаре =)))))


Бомж продрал глаза и заголосил от избытка чувств. Живой же ведь. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№15 Написал: soloz Россия (Сегодня, 12:56) #
  • -1
  •  (21)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак опять в ПРОЛЕТЕ..ХА-ХА! Во как их сейчас понесет!! scream
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№14 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 12:55) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Рубин»
Очень жалко, что ушел. Игроков то не осталось, за кого болеть. Карадениз, Рыжиков и Кузьмин. Но, в силу возраста, уже не смогут играть так, как раньше. Остальные - баласт. Ну еще есть игроки бердыева - которые, в случае отставки тренера, через минуту же будут визжать о разрыве контрактов. Последних, кто играл за клуб и в футбол - продают. Все, дальше смотреть не на что.
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
№13 Написал: Кокаинум (Сегодня, 12:48) #
  • -7
  •  (17)
Болеет за:
«Спартак»
Давай сразу запасайся коробками - скоро в Тулу, а там все коробки Бздюба с Новосельцевым заняли


--------------------
Вильгельм Коктейль - не попадает с метра в цель
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№12 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 12:48) #
  • -6
  •  (20)
online

Борцы, ёпта, с госбаблом в чемодане! За Дзюбку они тоже борьбу выиграли.

И иде он, ась?


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
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