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Жоаозиньо признан лучшим левым игроком атаки "Краснодара"

Полузащитник Жоаозиньо включен в символическую сборную десятилетия.

29-летний бразилец набрал 72% голосов болельщиков в номинации лучшего левого нападающего.

Уже известны 10 из 11 футболистов сборной: голкипер Андрей Дикань, правый защитник Виталий Калешин, левый защитник Сергей Петров, центральные защитники Андреас Гранквист и Александр Мартынович, опорный хавбек Юрий Газинский, центральные полузащитники Маурсио Перейра и Павел Мамаев, правый нападающий Вандерсон, левый нападающий Жоаозиньо.

ФК "Краснодар"
Теги: Жоаозиньо Краснодар
Сегодня, 13:12
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