Жоаозиньо признан лучшим левым игроком атаки "Краснодара"

Полузащитник Жоаозиньо включен в символическую сборную десятилетия.29-летний бразилец набрал 72% голосов болельщиков в номинации лучшего левого нападающего.Уже известны 10 из 11 футболистов сборной: голкипер Андрей Дикань, правый защитник Виталий Калешин, левый защитник Сергей Петров, центральные защитники Андреас Гранквист и Александр Мартынович, опорный хавбек Юрий Газинский, центральные полузащитники Маурсио Перейра и Павел Мамаев, правый нападающий Вандерсон, левый нападающий Жоаозиньо.