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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Хусаинов: футбольную инфраструктуру, как дороги, можно делать хорошо и дешёво, но делают наоборот
Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью корреспонденту Rusfootball.info высказался относительно правил и требований футбола в плане инфраструктуры, а также о ситуациях, когда ряд команд стремятся не выполнять нормативы проведения матчей, а скорее «втирать очки»
- Возможно ли на открытом стадионе при температуре около минус 15 градусов обеспечить нормальное состояние газона? Это в принципе возможно?
- Это возможно. Например, в Москве, в «Лужниках», у нас-то все поля с подогревом. Но вопрос в другом: дышать при такой погоде… Нельзя проводить соревнования при температуре ниже минус 17 градусов. По молодости мы также и в хоккей ведь играли на открытых площадках. При температуре ниже минус 17 проводить соревнования крайне не рекомендуется. Потому что риск разнообразных воспалений легких, пневмоний и прочих подобных проблем повышается.
А что касается самого поля – если на нём нормально работает подогрев, то играть можно. Либо же играть на заснеженном, укатанном поле.
Могу привести пример из собственного опыта: мы приехали на матч открытия чемпионата в Нижний Новгород. Предстоит игра против «Уралмаша». Но нет на стадионе никакого подогрева. На беговых дорожках лежит снег. На поле его, конечно, убрали. Но состояние поляны такое, что только видимость травы в тех местах, где не ступала нога человека – в остальных местах песок.
Мы приехали за час до игры. Идём по полю. Я вижу место, где песок насыпали прямо на растаявший грунт. Беру мяч, и говорю: уважаемые товарищи, если мяч не отскочит на половину высоты с которого его отпущу – матч проводить нельзя. При этом взял и отпустил его в одну из прямо трясин на поле. Он взял, и просто залип. Всё – по правилам матч проводить нельзя.
А «Уралмаш» тут же заявляет: «А у нас денег нет оставаться тут дольше. Нам нужно играть».
- Так всё же есть ли пункты, по которым команда имеет право сама отказаться от игры, или же только судьи принимают такое решение?
- Только бригада судей вправе принимать решение: проводить матч или нет. Помните, в Лиге Чемпионов «Спартак» играл со швейцарцами (матч «Спартак» - «Сьон» состоялся 30 сентября 1997 года на стадионе «Локомотив» – прим.ред.). Я тогда был действующим арбитром, и встречал эту бригаду. Они тогда посмотрели всё, и даже матч тогда провели. Тогда, до начала матча швейцарцы повели бригаду арбитров замерять ворота до начала матча. И одни ворота действительно были несколько ниже других (по данным публикаций тех лет – ворота были ниже по углам на 11 сантиметров, и на 16 по центру – прим. ред.). Но бригада приняла решение матч проводить.
А дело было в чём? Забыли положить стакан! Когда происходила уборка поля, ворота вынимали, а штанги устанавливались на «Локомотиве» в газон в специальные стаканы. Так вот, эти стаканы рабочие для одних из ворот забыли установить. И никто этого не проверил. А ворота что? Стоят, хоть и чуть-чуть покосившиеся. Тогда уже после матча в УЕФА сказали – что это такое-то? И была переигровка встречи («Спартак» победил в ней со счётом 5:1 – прим. ред.) . Но на месте судьи решили матч проводить, и он состоялся.
- В связи с этим вспоминается и ещё один, относительно недавний матч Лиги Европы, когда «Ростов» принимал «Манчестер Юнайтед». Тогда Жозе Моуриньо высказывался относительно плохого качества поля. Как это прокомментируете? Нужно ли было тогда играть, или всё же стоило переносить ту игру?
- Да, я помню эту ситуацию. Но тут многое связано с финансами. Дело в том, что если принимающая сторона не смогла обеспечить нормальные условия для футбола – на них налагается штраф и множество вычетов за необеспечение условий – всё это прописано в регламенте соревнований (за переигровку встречи «Спартак» - «Сьон» красно-белые заплатили порядка 100 тысяч евро в 1997 году. В том числе и стоимость перелёта и проживания приезжавшей команды, как гласят публикации тех времён – прим. ред.).
Только форс-мажорные обстоятельства под эти санкции не подпадают. Например, если вдруг появился туман… Иначе же что? Если бы встали в ступор – могли бы матч и отменить. Но тогда бы «Ростов» должен был бы оплатить переезд «Манчестера» и судейской бригады обратно. Скорее тогда на месте был жест доброй воли. Моуриньо молодец, он акцентировал внимание на этой проблеме. В принципе он и подстраховался: если что, не обессудьте – мы играли в ужасных условиях.
- Я просто прекрасно помню, что Златан Ибрагимович постоянно падал при попытках сделать рывок. Поскольку газон просто под ним не держал…
- Совершенно верно. При его таком росте и массе, конечно же нужно совсем другое сцепление с полем. Когда мы выезжали бригадой на некоторые матчи, мы от некоторых вещей за рубежом балдели: например, на поле стоят некие специальные треноги с какой-то словно строительной конструкцией. Я тогда в первый раз такое увидел. Проходит совещание с инспектором, после чего пошли осматривать поле и выполнять предыгровую разминку. Игра должна была быть вечером.
И я спрашиваю, указывая на эту треногу «а это что такое?». А это устройство для проверки плотности поля. У нас такого вообще нет. У нас вопрос порой стоит в том, чтобы после дождя успеть нанести разметку.
- Мы и на сегодня даже в матчах РФПЛ плотность поля не проверяем?
- У нас нет таких конструкций для проверки плотности поля.
- Тогда ещё вопрос: часто по картинке мы видим как мяч, пущенный низом начинает скакать, и даже словно дробить по газону. Есть ли какие-то способы это проверить и зафиксировать? Или подобное тоже только на усмотрение судьи?
- Если брать высокие стандарты, то опять же – только судья определяет – можно играть или нет. Но тут опять вмешиваются экономические факторы.
- То есть нет норматива, что, например, мяч на протяжении 20 метров не должен подскакивать более двух раз?
- Нет, таких норм нет. Но при такой картинке можно изначально говорить, что поле непригодно для игры на высоком уровне. Но у нас идут отступления от этих стандартов.
- Возникает вопрос: в футбол даже на уровне РФПЛ вкладываются миллионы долларов. А мы живём в XXI веке, когда GPS навигация есть в телефоне за 4 тысячи рублей, а автоматический вызов помощи при аварии есть в российском автомобиле за 600 тысяч рублей (например Лада Веста – прим. ред.). А в футболе, где гораздо больше денег, этих технологий нет, и мы определяем можно ли проводить матч или нет «на глазок».
- Нет, эти технологии есть. Они разработаны и существуют, и работают в ведущих футбольных странах. Но при этом и климат в этих странах мягче, чем в России. У нас климатические условия требуют дополнительных условий.
Вот, например, искусственные поля. Во многих ситуациях это хороший выход. Но такие поля одно другому рознь. Возьмём хотя бы состав искусственной крошки – она может распыляться. А может промерзать. Из-за того, что система подогрева поля, например, может в условиях морозов работать неправильно. За всеми этими параметрами нужно наблюдать. А для этого нужны специалисты. Для естественных полей нужны агрономы.
Вспомните историю «Локомотива» - сколько раз там меняли травяной покров? Например, перепутали что-то в подушке для отвода влаги и поле стоит в воде… И вот, уже нужно делать новое поле. А всё это стоит денег. Это действительно большая проблема для владельцев стадионов.
- А как можно привлекать инвесторов в наш футбол как в бизнес, если у нас даже нет никаких четких замеряемых критериев? И почему никто не спешить их внедрять? Например, замер плотности поля, замер упругости на разрушение покрова?
- Вы знаете, всё это зависит от требований проводящей организации. Помните, когда РФПЛ не существовало, и когда Николай Александрович Толстых организовывал ПФЛ – были очень высокие требования по футбольным полям. Были требования по трибунам – чтобы в обязательном порядке не было никаких скамеек, а индивидуальные сиденья. Чтобы была обеспечена безопасность на стадионах – и многое прочее.
Другое дело – далеко не все эти требования выполняли, а лишь делали вид работы. Например, подогрев поля у нас есть. А на самом деле – он не работает.
Помню, например, когда на моём родном торпедовском стадионе на ул. Восточной был сделан первый электрический подогрев поля. Он был, но когда его включали, близлежащие к стадиону дома на время матчей оставались, скажем так – с менее высоким напряжением. И свет в их домах и квартирах довольно явно мерцал (признак низкого качества электросети, которое нередко приводит к выходу из строя целого ряда электроприборов. Например, из-за отсутствия нормальной синусоиды часто выходят из строя электродвигатели – прим. ред.). Выяснилось, что для нормальной работы этого подогрева поля требовалась дополнительная электрическая подстанция. И возникает много таких вот моментов
- Дополнительная подстанция — это ведь минимум порядка нескольких десятков миллионов рублей дополнительных расходов. Ведь подстанция требует и своей дополнительной высоковольтной линии до источника мощностей …
- Да, совершенно верно. В вопросах инфраструктуры далеко не всё так просто.
- То, что у нас приобретаются футболисты с зарплатами в десятки тысяч евро, а в инфраструктуре мы имеем такие вот недоработки – это, на ваш взгляд, большая проблема для нашего футбола? Это сильно понижает нас в плане конкурентоспособности в плане турнира на европейской арене?
- Конечно же. Вы посмотрите: даже на уровне детско-юношеского футбола – раньше футбол был массовый и доступный. И родители вели своих детей по сути в любую школу, поскольку все они были более или менее в одинаковых условиях. Сейчас же критерий выбора детской школы – а в каких условиях они, собственно, будут тренироваться и играть? Будут ли они мыться после тренировки? Или хотя бы переодеться? Есть ли эти возможности или нет? Уже не устраивает людей мысль, чтобы их дети погоняли где-нибудь мяч, а потом грязными уходили домой.
- Или побегать по кирпичам в лужах…
- Да. Но при этом – кирпичи могут, кстати, и намерено использоваться как элемент развития технического мастерства футболистов. Когда ныне покойный Йохан Кройф в «Аяксе» брал мальчишек в академию, он выходил с ними на автомобильную стоянку, где покрытие было неровным и грунтовым, с маленькими камешками.
Почему он это делал? Потому что на таком покрытии возникали какие-то непредсказуемые помехи. И чтобы им противостоять, нужно было совершенствовать свои навыки. У ребят развивались ловкость и координация, поскольку они были необходимы, чтобы контролировать мяч в таких условиях: чтобы вести его, чтобы жонглировать им. Подобный подход в работе – это классика жанра.
А что касается исполнения инфраструктурных задач – это и для зрителей приятно, и для футболистов не возникает неких отягчающих процессов в игре. Ведь не дай Бог, попадёшь в какую-то ямку – подвернёшь ногу, и в лучшем случае выпадаешь на полтора-два месяца.
- Видите ли вы свет в конце тоннеля в плане инфраструктуры? Дождёмся ли мы при нашей жизни нормальных полей и чётких правил и критериев оценки – когда в футбол играть точно можно, а когда – точно нельзя? Дождёмся ли того, что игра, в которую вкладывают десятки миллионов долларов в год – в плане выполнения требований не будет оцениваться на глазок и в авральном режиме. И когда, в такой ситуации, становятся сильны не нормы закона и бизнеса, а скорее подковерные игры.
- Договориться всегда можно. Тем более компании, которые в состоянии произвести, как говорится, «под ключ» строительство этих полей – они существуют и работают. И специалисты эти есть. Тут ситуация схожа со строительством автомобильных дорог: есть специалисты, которые умеют и строят хорошие дороги, даже не осваивая большие финансовые объёмы. А есть те, кто осваивают большие финансы, а результатам их работы уже через год требуется минимум заплаточный ремонт.
Аналогичная ситуация и в мире футбольной инфраструктуры. Компании, которые могут сделать это качественно, есть. Но кому-то это нужно. А кто-то живёт одним днём, действуя по принципу «после меня хоть трава не расти».
Понимаете, когда речь идёт о государственной корпорации, то многим на эффективность по барабану. Даже на примере знаменитого стадиона в Санкт-Петербурге это хорошо видно. За эти деньги можно было построить ещё несколько стадионов. Но, тем не менее, никто не шумит и не пылит. Но с таким подходом мы далеко не уйдем.
Нам нужно договариваться, принимать решение и идти вперёд. Вопрос в другом: а кто это будет управлять этим процессом? А кто будет этим руководить? Человек, который действительно переживает за дело, или же тот, кто на этом желает…
- Построить себе личный коммунизм в своём отдельно взятом доме?
- Да. Как говорится «мелочь по карманам потырить». А потом – «хоть трава не расти»
- Возможно ли на открытом стадионе при температуре около минус 15 градусов обеспечить нормальное состояние газона? Это в принципе возможно?
- Это возможно. Например, в Москве, в «Лужниках», у нас-то все поля с подогревом. Но вопрос в другом: дышать при такой погоде… Нельзя проводить соревнования при температуре ниже минус 17 градусов. По молодости мы также и в хоккей ведь играли на открытых площадках. При температуре ниже минус 17 проводить соревнования крайне не рекомендуется. Потому что риск разнообразных воспалений легких, пневмоний и прочих подобных проблем повышается.
А что касается самого поля – если на нём нормально работает подогрев, то играть можно. Либо же играть на заснеженном, укатанном поле.
Могу привести пример из собственного опыта: мы приехали на матч открытия чемпионата в Нижний Новгород. Предстоит игра против «Уралмаша». Но нет на стадионе никакого подогрева. На беговых дорожках лежит снег. На поле его, конечно, убрали. Но состояние поляны такое, что только видимость травы в тех местах, где не ступала нога человека – в остальных местах песок.
Мы приехали за час до игры. Идём по полю. Я вижу место, где песок насыпали прямо на растаявший грунт. Беру мяч, и говорю: уважаемые товарищи, если мяч не отскочит на половину высоты с которого его отпущу – матч проводить нельзя. При этом взял и отпустил его в одну из прямо трясин на поле. Он взял, и просто залип. Всё – по правилам матч проводить нельзя.
А «Уралмаш» тут же заявляет: «А у нас денег нет оставаться тут дольше. Нам нужно играть».
- Так всё же есть ли пункты, по которым команда имеет право сама отказаться от игры, или же только судьи принимают такое решение?
- Только бригада судей вправе принимать решение: проводить матч или нет. Помните, в Лиге Чемпионов «Спартак» играл со швейцарцами (матч «Спартак» - «Сьон» состоялся 30 сентября 1997 года на стадионе «Локомотив» – прим.ред.). Я тогда был действующим арбитром, и встречал эту бригаду. Они тогда посмотрели всё, и даже матч тогда провели. Тогда, до начала матча швейцарцы повели бригаду арбитров замерять ворота до начала матча. И одни ворота действительно были несколько ниже других (по данным публикаций тех лет – ворота были ниже по углам на 11 сантиметров, и на 16 по центру – прим. ред.). Но бригада приняла решение матч проводить.
А дело было в чём? Забыли положить стакан! Когда происходила уборка поля, ворота вынимали, а штанги устанавливались на «Локомотиве» в газон в специальные стаканы. Так вот, эти стаканы рабочие для одних из ворот забыли установить. И никто этого не проверил. А ворота что? Стоят, хоть и чуть-чуть покосившиеся. Тогда уже после матча в УЕФА сказали – что это такое-то? И была переигровка встречи («Спартак» победил в ней со счётом 5:1 – прим. ред.) . Но на месте судьи решили матч проводить, и он состоялся.
- В связи с этим вспоминается и ещё один, относительно недавний матч Лиги Европы, когда «Ростов» принимал «Манчестер Юнайтед». Тогда Жозе Моуриньо высказывался относительно плохого качества поля. Как это прокомментируете? Нужно ли было тогда играть, или всё же стоило переносить ту игру?
- Да, я помню эту ситуацию. Но тут многое связано с финансами. Дело в том, что если принимающая сторона не смогла обеспечить нормальные условия для футбола – на них налагается штраф и множество вычетов за необеспечение условий – всё это прописано в регламенте соревнований (за переигровку встречи «Спартак» - «Сьон» красно-белые заплатили порядка 100 тысяч евро в 1997 году. В том числе и стоимость перелёта и проживания приезжавшей команды, как гласят публикации тех времён – прим. ред.).
Только форс-мажорные обстоятельства под эти санкции не подпадают. Например, если вдруг появился туман… Иначе же что? Если бы встали в ступор – могли бы матч и отменить. Но тогда бы «Ростов» должен был бы оплатить переезд «Манчестера» и судейской бригады обратно. Скорее тогда на месте был жест доброй воли. Моуриньо молодец, он акцентировал внимание на этой проблеме. В принципе он и подстраховался: если что, не обессудьте – мы играли в ужасных условиях.
- Я просто прекрасно помню, что Златан Ибрагимович постоянно падал при попытках сделать рывок. Поскольку газон просто под ним не держал…
- Совершенно верно. При его таком росте и массе, конечно же нужно совсем другое сцепление с полем. Когда мы выезжали бригадой на некоторые матчи, мы от некоторых вещей за рубежом балдели: например, на поле стоят некие специальные треноги с какой-то словно строительной конструкцией. Я тогда в первый раз такое увидел. Проходит совещание с инспектором, после чего пошли осматривать поле и выполнять предыгровую разминку. Игра должна была быть вечером.
И я спрашиваю, указывая на эту треногу «а это что такое?». А это устройство для проверки плотности поля. У нас такого вообще нет. У нас вопрос порой стоит в том, чтобы после дождя успеть нанести разметку.
- Мы и на сегодня даже в матчах РФПЛ плотность поля не проверяем?
- У нас нет таких конструкций для проверки плотности поля.
- Тогда ещё вопрос: часто по картинке мы видим как мяч, пущенный низом начинает скакать, и даже словно дробить по газону. Есть ли какие-то способы это проверить и зафиксировать? Или подобное тоже только на усмотрение судьи?
- Если брать высокие стандарты, то опять же – только судья определяет – можно играть или нет. Но тут опять вмешиваются экономические факторы.
- То есть нет норматива, что, например, мяч на протяжении 20 метров не должен подскакивать более двух раз?
- Нет, таких норм нет. Но при такой картинке можно изначально говорить, что поле непригодно для игры на высоком уровне. Но у нас идут отступления от этих стандартов.
- Возникает вопрос: в футбол даже на уровне РФПЛ вкладываются миллионы долларов. А мы живём в XXI веке, когда GPS навигация есть в телефоне за 4 тысячи рублей, а автоматический вызов помощи при аварии есть в российском автомобиле за 600 тысяч рублей (например Лада Веста – прим. ред.). А в футболе, где гораздо больше денег, этих технологий нет, и мы определяем можно ли проводить матч или нет «на глазок».
- Нет, эти технологии есть. Они разработаны и существуют, и работают в ведущих футбольных странах. Но при этом и климат в этих странах мягче, чем в России. У нас климатические условия требуют дополнительных условий.
Вот, например, искусственные поля. Во многих ситуациях это хороший выход. Но такие поля одно другому рознь. Возьмём хотя бы состав искусственной крошки – она может распыляться. А может промерзать. Из-за того, что система подогрева поля, например, может в условиях морозов работать неправильно. За всеми этими параметрами нужно наблюдать. А для этого нужны специалисты. Для естественных полей нужны агрономы.
Вспомните историю «Локомотива» - сколько раз там меняли травяной покров? Например, перепутали что-то в подушке для отвода влаги и поле стоит в воде… И вот, уже нужно делать новое поле. А всё это стоит денег. Это действительно большая проблема для владельцев стадионов.
- А как можно привлекать инвесторов в наш футбол как в бизнес, если у нас даже нет никаких четких замеряемых критериев? И почему никто не спешить их внедрять? Например, замер плотности поля, замер упругости на разрушение покрова?
- Вы знаете, всё это зависит от требований проводящей организации. Помните, когда РФПЛ не существовало, и когда Николай Александрович Толстых организовывал ПФЛ – были очень высокие требования по футбольным полям. Были требования по трибунам – чтобы в обязательном порядке не было никаких скамеек, а индивидуальные сиденья. Чтобы была обеспечена безопасность на стадионах – и многое прочее.
Другое дело – далеко не все эти требования выполняли, а лишь делали вид работы. Например, подогрев поля у нас есть. А на самом деле – он не работает.
Помню, например, когда на моём родном торпедовском стадионе на ул. Восточной был сделан первый электрический подогрев поля. Он был, но когда его включали, близлежащие к стадиону дома на время матчей оставались, скажем так – с менее высоким напряжением. И свет в их домах и квартирах довольно явно мерцал (признак низкого качества электросети, которое нередко приводит к выходу из строя целого ряда электроприборов. Например, из-за отсутствия нормальной синусоиды часто выходят из строя электродвигатели – прим. ред.). Выяснилось, что для нормальной работы этого подогрева поля требовалась дополнительная электрическая подстанция. И возникает много таких вот моментов
- Дополнительная подстанция — это ведь минимум порядка нескольких десятков миллионов рублей дополнительных расходов. Ведь подстанция требует и своей дополнительной высоковольтной линии до источника мощностей …
- Да, совершенно верно. В вопросах инфраструктуры далеко не всё так просто.
- То, что у нас приобретаются футболисты с зарплатами в десятки тысяч евро, а в инфраструктуре мы имеем такие вот недоработки – это, на ваш взгляд, большая проблема для нашего футбола? Это сильно понижает нас в плане конкурентоспособности в плане турнира на европейской арене?
- Конечно же. Вы посмотрите: даже на уровне детско-юношеского футбола – раньше футбол был массовый и доступный. И родители вели своих детей по сути в любую школу, поскольку все они были более или менее в одинаковых условиях. Сейчас же критерий выбора детской школы – а в каких условиях они, собственно, будут тренироваться и играть? Будут ли они мыться после тренировки? Или хотя бы переодеться? Есть ли эти возможности или нет? Уже не устраивает людей мысль, чтобы их дети погоняли где-нибудь мяч, а потом грязными уходили домой.
- Или побегать по кирпичам в лужах…
- Да. Но при этом – кирпичи могут, кстати, и намерено использоваться как элемент развития технического мастерства футболистов. Когда ныне покойный Йохан Кройф в «Аяксе» брал мальчишек в академию, он выходил с ними на автомобильную стоянку, где покрытие было неровным и грунтовым, с маленькими камешками.
Почему он это делал? Потому что на таком покрытии возникали какие-то непредсказуемые помехи. И чтобы им противостоять, нужно было совершенствовать свои навыки. У ребят развивались ловкость и координация, поскольку они были необходимы, чтобы контролировать мяч в таких условиях: чтобы вести его, чтобы жонглировать им. Подобный подход в работе – это классика жанра.
А что касается исполнения инфраструктурных задач – это и для зрителей приятно, и для футболистов не возникает неких отягчающих процессов в игре. Ведь не дай Бог, попадёшь в какую-то ямку – подвернёшь ногу, и в лучшем случае выпадаешь на полтора-два месяца.
- Видите ли вы свет в конце тоннеля в плане инфраструктуры? Дождёмся ли мы при нашей жизни нормальных полей и чётких правил и критериев оценки – когда в футбол играть точно можно, а когда – точно нельзя? Дождёмся ли того, что игра, в которую вкладывают десятки миллионов долларов в год – в плане выполнения требований не будет оцениваться на глазок и в авральном режиме. И когда, в такой ситуации, становятся сильны не нормы закона и бизнеса, а скорее подковерные игры.
- Договориться всегда можно. Тем более компании, которые в состоянии произвести, как говорится, «под ключ» строительство этих полей – они существуют и работают. И специалисты эти есть. Тут ситуация схожа со строительством автомобильных дорог: есть специалисты, которые умеют и строят хорошие дороги, даже не осваивая большие финансовые объёмы. А есть те, кто осваивают большие финансы, а результатам их работы уже через год требуется минимум заплаточный ремонт.
Аналогичная ситуация и в мире футбольной инфраструктуры. Компании, которые могут сделать это качественно, есть. Но кому-то это нужно. А кто-то живёт одним днём, действуя по принципу «после меня хоть трава не расти».
Понимаете, когда речь идёт о государственной корпорации, то многим на эффективность по барабану. Даже на примере знаменитого стадиона в Санкт-Петербурге это хорошо видно. За эти деньги можно было построить ещё несколько стадионов. Но, тем не менее, никто не шумит и не пылит. Но с таким подходом мы далеко не уйдем.
Нам нужно договариваться, принимать решение и идти вперёд. Вопрос в другом: а кто это будет управлять этим процессом? А кто будет этим руководить? Человек, который действительно переживает за дело, или же тот, кто на этом желает…
- Построить себе личный коммунизм в своём отдельно взятом доме?
- Да. Как говорится «мелочь по карманам потырить». А потом – «хоть трава не расти»
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