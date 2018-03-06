Сергей Хусаинов: футбольную инфраструктуру, как дороги, можно делать хорошо и дешёво, но делают наоборот

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью корреспондентувысказался относительно правил и требований футбола в плане инфраструктуры, а также о ситуациях, когда ряд команд стремятся не выполнять нормативы проведения матчей, а скорее «втирать очки»- Это возможно. Например, в Москве, в «Лужниках», у нас-то все поля с подогревом. Но вопрос в другом: дышать при такой погоде… Нельзя проводить соревнования при температуре ниже минус 17 градусов. По молодости мы также и в хоккей ведь играли на открытых площадках. При температуре ниже минус 17 проводить соревнования крайне не рекомендуется. Потому что риск разнообразных воспалений легких, пневмоний и прочих подобных проблем повышается.А что касается самого поля – если на нём нормально работает подогрев, то играть можно. Либо же играть на заснеженном, укатанном поле.Могу привести пример из собственного опыта: мы приехали на матч открытия чемпионата в Нижний Новгород. Предстоит игра против «Уралмаша». Но нет на стадионе никакого подогрева. На беговых дорожках лежит снег. На поле его, конечно, убрали. Но состояние поляны такое, что только видимость травы в тех местах, где не ступала нога человека – в остальных местах песок.Мы приехали за час до игры. Идём по полю. Я вижу место, где песок насыпали прямо на растаявший грунт. Беру мяч, и говорю: уважаемые товарищи, если мяч не отскочит на половину высоты с которого его отпущу – матч проводить нельзя. При этом взял и отпустил его в одну из прямо трясин на поле. Он взял, и просто залип. Всё – по правилам матч проводить нельзя.А «Уралмаш» тут же заявляет: «А у нас денег нет оставаться тут дольше. Нам нужно играть».- Только бригада судей вправе принимать решение: проводить матч или нет. Помните, в Лиге Чемпионов «Спартак» играл со швейцарцами (матч «Спартак» - «Сьон» состоялся 30 сентября 1997 года на стадионе «Локомотив» – прим.ред.). Я тогда был действующим арбитром, и встречал эту бригаду. Они тогда посмотрели всё, и даже матч тогда провели. Тогда, до начала матча швейцарцы повели бригаду арбитров замерять ворота до начала матча. И одни ворота действительно были несколько ниже других (по данным публикаций тех лет – ворота были ниже по углам на 11 сантиметров, и на 16 по центру – прим. ред.). Но бригада приняла решение матч проводить.А дело было в чём? Забыли положить стакан! Когда происходила уборка поля, ворота вынимали, а штанги устанавливались на «Локомотиве» в газон в специальные стаканы. Так вот, эти стаканы рабочие для одних из ворот забыли установить. И никто этого не проверил. А ворота что? Стоят, хоть и чуть-чуть покосившиеся. Тогда уже после матча в УЕФА сказали – что это такое-то? И была переигровка встречи («Спартак» победил в ней со счётом 5:1 – прим. ред.) . Но на месте судьи решили матч проводить, и он состоялся.- Да, я помню эту ситуацию. Но тут многое связано с финансами. Дело в том, что если принимающая сторона не смогла обеспечить нормальные условия для футбола – на них налагается штраф и множество вычетов за необеспечение условий – всё это прописано в регламенте соревнований (за переигровку встречи «Спартак» - «Сьон» красно-белые заплатили порядка 100 тысяч евро в 1997 году. В том числе и стоимость перелёта и проживания приезжавшей команды, как гласят публикации тех времён – прим. ред.).Только форс-мажорные обстоятельства под эти санкции не подпадают. Например, если вдруг появился туман… Иначе же что? Если бы встали в ступор – могли бы матч и отменить. Но тогда бы «Ростов» должен был бы оплатить переезд «Манчестера» и судейской бригады обратно. Скорее тогда на месте был жест доброй воли. Моуриньо молодец, он акцентировал внимание на этой проблеме. В принципе он и подстраховался: если что, не обессудьте – мы играли в ужасных условиях.- Совершенно верно. При его таком росте и массе, конечно же нужно совсем другое сцепление с полем. Когда мы выезжали бригадой на некоторые матчи, мы от некоторых вещей за рубежом балдели: например, на поле стоят некие специальные треноги с какой-то словно строительной конструкцией. Я тогда в первый раз такое увидел. Проходит совещание с инспектором, после чего пошли осматривать поле и выполнять предыгровую разминку. Игра должна была быть вечером.И я спрашиваю, указывая на эту треногу «а это что такое?». А это устройство для проверки плотности поля. У нас такого вообще нет. У нас вопрос порой стоит в том, чтобы после дождя успеть нанести разметку.- У нас нет таких конструкций для проверки плотности поля.- Если брать высокие стандарты, то опять же – только судья определяет – можно играть или нет. Но тут опять вмешиваются экономические факторы.- Нет, таких норм нет. Но при такой картинке можно изначально говорить, что поле непригодно для игры на высоком уровне. Но у нас идут отступления от этих стандартов.- Нет, эти технологии есть. Они разработаны и существуют, и работают в ведущих футбольных странах. Но при этом и климат в этих странах мягче, чем в России. У нас климатические условия требуют дополнительных условий.Вот, например, искусственные поля. Во многих ситуациях это хороший выход. Но такие поля одно другому рознь. Возьмём хотя бы состав искусственной крошки – она может распыляться. А может промерзать. Из-за того, что система подогрева поля, например, может в условиях морозов работать неправильно. За всеми этими параметрами нужно наблюдать. А для этого нужны специалисты. Для естественных полей нужны агрономы.Вспомните историю «Локомотива» - сколько раз там меняли травяной покров? Например, перепутали что-то в подушке для отвода влаги и поле стоит в воде… И вот, уже нужно делать новое поле. А всё это стоит денег. Это действительно большая проблема для владельцев стадионов.- Вы знаете, всё это зависит от требований проводящей организации. Помните, когда РФПЛ не существовало, и когда Николай Александрович Толстых организовывал ПФЛ – были очень высокие требования по футбольным полям. Были требования по трибунам – чтобы в обязательном порядке не было никаких скамеек, а индивидуальные сиденья. Чтобы была обеспечена безопасность на стадионах – и многое прочее.Другое дело – далеко не все эти требования выполняли, а лишь делали вид работы. Например, подогрев поля у нас есть. А на самом деле – он не работает.Помню, например, когда на моём родном торпедовском стадионе на ул. Восточной был сделан первый электрический подогрев поля. Он был, но когда его включали, близлежащие к стадиону дома на время матчей оставались, скажем так – с менее высоким напряжением. И свет в их домах и квартирах довольно явно мерцал (признак низкого качества электросети, которое нередко приводит к выходу из строя целого ряда электроприборов. Например, из-за отсутствия нормальной синусоиды часто выходят из строя электродвигатели – прим. ред.). Выяснилось, что для нормальной работы этого подогрева поля требовалась дополнительная электрическая подстанция. И возникает много таких вот моментов- Да, совершенно верно. В вопросах инфраструктуры далеко не всё так просто.- Конечно же. Вы посмотрите: даже на уровне детско-юношеского футбола – раньше футбол был массовый и доступный. И родители вели своих детей по сути в любую школу, поскольку все они были более или менее в одинаковых условиях. Сейчас же критерий выбора детской школы – а в каких условиях они, собственно, будут тренироваться и играть? Будут ли они мыться после тренировки? Или хотя бы переодеться? Есть ли эти возможности или нет? Уже не устраивает людей мысль, чтобы их дети погоняли где-нибудь мяч, а потом грязными уходили домой.- Да. Но при этом – кирпичи могут, кстати, и намерено использоваться как элемент развития технического мастерства футболистов. Когда ныне покойный Йохан Кройф в «Аяксе» брал мальчишек в академию, он выходил с ними на автомобильную стоянку, где покрытие было неровным и грунтовым, с маленькими камешками.Почему он это делал? Потому что на таком покрытии возникали какие-то непредсказуемые помехи. И чтобы им противостоять, нужно было совершенствовать свои навыки. У ребят развивались ловкость и координация, поскольку они были необходимы, чтобы контролировать мяч в таких условиях: чтобы вести его, чтобы жонглировать им. Подобный подход в работе – это классика жанра.А что касается исполнения инфраструктурных задач – это и для зрителей приятно, и для футболистов не возникает неких отягчающих процессов в игре. Ведь не дай Бог, попадёшь в какую-то ямку – подвернёшь ногу, и в лучшем случае выпадаешь на полтора-два месяца.- Договориться всегда можно. Тем более компании, которые в состоянии произвести, как говорится, «под ключ» строительство этих полей – они существуют и работают. И специалисты эти есть. Тут ситуация схожа со строительством автомобильных дорог: есть специалисты, которые умеют и строят хорошие дороги, даже не осваивая большие финансовые объёмы. А есть те, кто осваивают большие финансы, а результатам их работы уже через год требуется минимум заплаточный ремонт.Аналогичная ситуация и в мире футбольной инфраструктуры. Компании, которые могут сделать это качественно, есть. Но кому-то это нужно. А кто-то живёт одним днём, действуя по принципу «после меня хоть трава не расти».Понимаете, когда речь идёт о государственной корпорации, то многим на эффективность по барабану. Даже на примере знаменитого стадиона в Санкт-Петербурге это хорошо видно. За эти деньги можно было построить ещё несколько стадионов. Но, тем не менее, никто не шумит и не пылит. Но с таким подходом мы далеко не уйдем.Нам нужно договариваться, принимать решение и идти вперёд. Вопрос в другом: а кто это будет управлять этим процессом? А кто будет этим руководить? Человек, который действительно переживает за дело, или же тот, кто на этом желает…- Да. Как говорится «мелочь по карманам потырить». А потом – «хоть трава не расти»