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Москва Краснодар
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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Михаил Грушевский: у ЦСКА есть шансы, в Лионе нужно забивать два мяча
Известный шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью Rusfootball.info поделился мнением о первом матче 1/8 финала Лиги Европы ЦСКА — "Лион" (0:1).
- У меня, конечно, прежде всего, превалирует ощущение некой несправедливости от результата матча. Не тот случай, когда надо признать, что соперник был сильнее армейцев, и они по делу проиграли. Но игру решил тот один неудачный эпизод на угловом, который завершился голос французов. Понятно, что после 1:0 "Лион" получал возможности для проведения контратак и хорошо, что гости не смогли воспользоваться этими шансами. Для ЦСКА счет 0:2 был бы совсем тяжелым. На мой взгляд, очень неплохо красно-синие смотрелись в первом тайме, но похуже во втором. Армейцы свои моменты не использовали, хотя были неплохие подходы в первой половине и вратарь пару раз отразил непростые удары. Моменты были, но , к сожалению, ими ЦСКА не воспользовался. В чем-то это заслуга голкипера "Лиона" Антони Лопеша, а в чем-то простое невезение, как в случае с ударом Чалова.
- Возникли ли у вас вопросы по стартовому составу ЦСКА? В частности, присутствие в нем Георгия Миланова, который в последнее время часто критикуем болельщиками и экспертами.
- Мне кажется, это следствие дефицита не только центральных защитников, но и защитников вообще. Мне понятно тренерское решение - слева был Миланов, который умеет обострять и в первом тайме, кстати, он это делал неплохо. У Кучаева, который до этого играл слева, не получалось на своем фланге существенно обострять игру. Понятно было желание заменить Витинью, у которого не очень получалась игра в трех матчах после возобновления сезона - что против "Црвены Звезды", что против "Урала". Также мне показалось, что главный тренер Виктор Гончаренко попытался разрешить проблему взаимодействия Витиньо и Мусы, потому что тот же Миланов, который поиграл несколько сезонов с Мусой и должен был понимать, как с ним взаимодействовать. Проблема в том, что Муса далек еще от себя такого грозного нападающего или грозного вингера, каким мы привыкли его видеть. Он долго думает, долго принимает решения и не улетает от защитников как электричка. Ждем от Мусы большего и надеемся на это.
- На ваш взгляд, какие шансы у ЦСКА в ответной встрече?
- Как вы себе представляете, что я сейчас скажу: "Welcome, Лион. У тебя финал дома, поэтому песенка ЦСКА спета"? Разумеется, от меня вы такого не услышите. Армейцам нужно будет провести результативный матч. Понятно, что им придется забивать два мяча. Думаю, что шансы есть и для прохода дальше ЦСКА должен существенно лучше сыграть в нападении. Марио Фернандес, к сожалению, во Франции точно не появится, а вот Василий Березуцкий будет. Алексей, несмотря на то, что из под него был забит гол, в целом неплохо провел матч. Поэтому будет Вася, Леша и будет возможность перегруппировать оборону. Понятно, что ЦСКА не сможет нестись вперед, потому что "Лион" - команда скоростная. Будем надеяться, что в ответной встрече армейцы сыграют лучше, чем сегодня.
- У меня, конечно, прежде всего, превалирует ощущение некой несправедливости от результата матча. Не тот случай, когда надо признать, что соперник был сильнее армейцев, и они по делу проиграли. Но игру решил тот один неудачный эпизод на угловом, который завершился голос французов. Понятно, что после 1:0 "Лион" получал возможности для проведения контратак и хорошо, что гости не смогли воспользоваться этими шансами. Для ЦСКА счет 0:2 был бы совсем тяжелым. На мой взгляд, очень неплохо красно-синие смотрелись в первом тайме, но похуже во втором. Армейцы свои моменты не использовали, хотя были неплохие подходы в первой половине и вратарь пару раз отразил непростые удары. Моменты были, но , к сожалению, ими ЦСКА не воспользовался. В чем-то это заслуга голкипера "Лиона" Антони Лопеша, а в чем-то простое невезение, как в случае с ударом Чалова.
- Возникли ли у вас вопросы по стартовому составу ЦСКА? В частности, присутствие в нем Георгия Миланова, который в последнее время часто критикуем болельщиками и экспертами.
- Мне кажется, это следствие дефицита не только центральных защитников, но и защитников вообще. Мне понятно тренерское решение - слева был Миланов, который умеет обострять и в первом тайме, кстати, он это делал неплохо. У Кучаева, который до этого играл слева, не получалось на своем фланге существенно обострять игру. Понятно было желание заменить Витинью, у которого не очень получалась игра в трех матчах после возобновления сезона - что против "Црвены Звезды", что против "Урала". Также мне показалось, что главный тренер Виктор Гончаренко попытался разрешить проблему взаимодействия Витиньо и Мусы, потому что тот же Миланов, который поиграл несколько сезонов с Мусой и должен был понимать, как с ним взаимодействовать. Проблема в том, что Муса далек еще от себя такого грозного нападающего или грозного вингера, каким мы привыкли его видеть. Он долго думает, долго принимает решения и не улетает от защитников как электричка. Ждем от Мусы большего и надеемся на это.
- На ваш взгляд, какие шансы у ЦСКА в ответной встрече?
- Как вы себе представляете, что я сейчас скажу: "Welcome, Лион. У тебя финал дома, поэтому песенка ЦСКА спета"? Разумеется, от меня вы такого не услышите. Армейцам нужно будет провести результативный матч. Понятно, что им придется забивать два мяча. Думаю, что шансы есть и для прохода дальше ЦСКА должен существенно лучше сыграть в нападении. Марио Фернандес, к сожалению, во Франции точно не появится, а вот Василий Березуцкий будет. Алексей, несмотря на то, что из под него был забит гол, в целом неплохо провел матч. Поэтому будет Вася, Леша и будет возможность перегруппировать оборону. Понятно, что ЦСКА не сможет нестись вперед, потому что "Лион" - команда скоростная. Будем надеяться, что в ответной встрече армейцы сыграют лучше, чем сегодня.
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