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Каземиро: мы наслаждаемся игрой Роналду

Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро после победы над "Эйбаром" (2:1) отметил игру форварда Криштиану Роналду.

"Мы много работали. Чтобы победить "Эйбар" на его поле, надо много работать. Мы знали, что именно это нужно для победы. Мы справились со своей задачей. Несколько дней назад у нас был сложный матч, а сегодня мы сыграли так, как должны были. Мы наслаждаемся игрой Роналду. Приятно иметь такого игрока в команде", - цитирует Каземиро официальный сайт клуба.
Теги: Каземиро Роналду Реал
Сегодня, 10:30
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№1 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 10:52) #
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Болеет за:
«Спартак»
наслаждаться на бабами, природой и шашлыком....а у Рональдо надо учиться...
Регистрация: 14.03.2010 [жалоба]
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