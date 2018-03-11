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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Каземиро: мы наслаждаемся игрой Роналду
Полузащитник мадридского "Реала" Каземиро после победы над "Эйбаром" (2:1) отметил игру форварда Криштиану Роналду.
"Мы много работали. Чтобы победить "Эйбар" на его поле, надо много работать. Мы знали, что именно это нужно для победы. Мы справились со своей задачей. Несколько дней назад у нас был сложный матч, а сегодня мы сыграли так, как должны были. Мы наслаждаемся игрой Роналду. Приятно иметь такого игрока в команде", - цитирует Каземиро официальный сайт клуба.
"Мы много работали. Чтобы победить "Эйбар" на его поле, надо много работать. Мы знали, что именно это нужно для победы. Мы справились со своей задачей. Несколько дней назад у нас был сложный матч, а сегодня мы сыграли так, как должны были. Мы наслаждаемся игрой Роналду. Приятно иметь такого игрока в команде", - цитирует Каземиро официальный сайт клуба.
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