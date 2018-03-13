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Братья Миранчуки исполнили мечту 7-летнего болельщика

Полузащитники "Локомотива" и сборной России Алексей и Антон Миранчуки исполнили мечту юного болельщика из Старого Оскола.

Семилетний Дима мечтал получить автограф братьев.

Теги: Миранчук Ан. Миранчук Ал.
Сегодня, 19:13
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