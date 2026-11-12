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Сборная России - сборная Узбекистана: где бесплатно смотреть трансляцию матча

Сборная России - сборная Узбекистана: во сколько начало и где смотреть трансляцию матча.
Фото: РФС
Сегодня, 12 ноября, национальная команда России сыграет на выезде со сборной Узбекистана в Ташкенте. Старт товарищеской встречи запланирован на 18:00 по московскому времени. В прямом эфире матч будет доступен на "Первом канале" и в онлайн-кинотеатре Okko. Трансляция на федеральном канале будет доступна бесплатно. Редакция Rusfootball.info проведет текстовую трансляцию этой игры.

В последний раз национальные команды встречались между собой в 2022 году - та товарищеская встреча также прошла в Ташкенте и завершилась безголевой ничьей.

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