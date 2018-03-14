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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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ФИФА принесла извинения болельщикам, которые столкнулись с проблемами при покупке билетов ЧМ-2018 (1)
Андрей Синицын: мое место в основе не повлияло на нашу дружбу с Крицюком
Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын рассказал о дружбе с коллегой Станиславом Крицюком.
"Мое место в основе абсолютно не повлияло на нашу дружбу. Мы хорошо общались, и когда он был основным голкипером, и теперь, когда я играю с первых минут.
Мы всегда стараемся поддерживать друг друга и помогать во всем. Никаких проблем в общении у нас точно нет", - цитируют Синицына "Известия".
"Мое место в основе абсолютно не повлияло на нашу дружбу. Мы хорошо общались, и когда он был основным голкипером, и теперь, когда я играю с первых минут.
Мы всегда стараемся поддерживать друг друга и помогать во всем. Никаких проблем в общении у нас точно нет", - цитируют Синицына "Известия".
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