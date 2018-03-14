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Андрей Синицын: мое место в основе не повлияло на нашу дружбу с Крицюком

Вратарь "Краснодара" Андрей Синицын рассказал о дружбе с коллегой Станиславом Крицюком.

"Мое место в основе абсолютно не повлияло на нашу дружбу. Мы хорошо общались, и когда он был основным голкипером, и теперь, когда я играю с первых минут.

Мы всегда стараемся поддерживать друг друга и помогать во всем. Никаких проблем в общении у нас точно нет", - цитируют Синицына "Известия".
Теги: Синицын Краснодар
Сегодня, 09:32
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