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Алексей Герасименко: думаю, что Романцев еще может вернуться в "Спартак"
Бывший нападающий "Кубани" и сборной России Алексей Герасименко вспомнил о своей карьере футболиста, работе с Валерием Лобановским и выступлении в национальной команде, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Огромное спасибо, что согласились принять участие в нашем интервью, и первый вопрос - есть ли жизнь после футбола?
- Конечно есть! Она и до футбола была и во время футбола и после футбола. Обычные вещи, семейные дела и всё такое… Поэтому конечно есть.
- Вы трижды приходили в "Кубань". Кто из наставников произвёл больше впечатления на вас и какой из периодов вам запомнился больше всего и в связи с чем?
- Если честно со всеми наставниками было интересно работать. Каждый по своему поучаствовал в моём спортивном воспитании, внёс, так сказать, свою лепту в моё развитие. Не только спортивное, но и жизненное. Я от каждого из тех людей, которые меня тренировали взял какие то лучшие качества, которые помогают мне сейчас в дальнейшей жизни.
Был у нас такой тренер Новиков Фёдор Сергеевич вместе с Бражниковым Владимиром Александровичем он работал. Очень хороший дуэт у них получался, очень гармонично они друг друга дополняли. Один был со спартаковской школой, и он нам привил очень много футбольных качеств. Показал как надо тренироваться, как делать так, чтобы прогрессировать в футбольном развитии, я очень много от него взял, хотя он провёл в "Кубани" очень короткий период времени.
Плюс Бражников царство ему небесное, у которого очень сильные жизненные качества были. Не было каких то спортивных у него, может быть, знаний, потому что раньше тяжело было где-то учиться тренерскому мастерству, но жизненные качества были на высочайшем уровне у него. И поэтому мы его всегда вспоминаем, когда встречаемся с ребятами, которые играли в той команде.
Назаренко Леонид Васильевич тоже запомнился. Своей культурой поведения, общения. Всегда выглядел шикарно. Не смотря на то, где он находится на тренировке, на игре, или в быту. Плюс также хороший специалист, который до сих пор работает. Тоже из тех моих тренеров, который очень ярко мне запомнился. Так что можно всех перечислять! И Сергей Андреев и, безусловно, Лобановский. Тут яркое сочетание всех качеств.
- О Лобановском мы поговорим отдельно более детально.
- Так же очень ярко запомнились пара тренеров Лагойда Владимир Иванович и Калешин Игорь Викторович. Особенно бросался в глаза их тренировочный процесс. Вся работа в основном проходила с мячом что особенно нравилось футболистам. Это время было замечательным в моей карьере. И сейчас с Игорем Калешиным мы продолжаем вместе работать в ФК "Кубань". Тот же Южанин Николай Николаевич, тот же Ешугов Софербий Бачмизович. Я не долго с ним поработал, но в его личности очень сильная харизма внутренняя. У всех без исключения можно набрать очень большой багаж качеств, которые мне пригодились в дальнейшей жизни. По этому я ко всем отношусь с большой теплотой. И всем благодарен за то, что они меня воспитали как футболиста и как человека.
- С позиции времени не хотели бы вы изменить какие-то трансферы, то есть постараться остаться в каком-то клубе или какие-то свои действия и поступки, о которых сейчас, возможно, сожалеете?
- Я бы не хотел об этом говорить в прошедшем времени. Как можно отменить то, что уже пройдено в жизни! Ничего конечно отменять я бы не стал, но если вернуться назад, я бы для себя лично сделал какие-то выводы в плане отношения к футболу, к делу, более профессионально наверное подошёл бы к некоторым вещам. Потому что возвращаешься назад, вспоминаешь что-то и понимаешь, что хотелось большего добиться в игровом плане.
- Но при всём при этом вы являетесь для болельщиков клуба одной из легенд "Кубани", одним из игроков, который олицетворяет наш клуб.
- Это очень приятно слышать и осознавать, но для меня лично внутренне этого всё-таки маловато. Хотелось бы чего-то большего, но именно в спортивном плане. В спортивной составляющей хотелось бы достичь большего. Поехать ещё будучи игроком поиграть заграницу в европейский клуб. Вот в этом плане. А так я прошёл жизненную школу серьёзную спортивную, я начинал со второй лиги и дошёл до сборной России. Но как спортсмену, безусловно, хотелось бы большего.
- Вы играли на всех уровнях футбола. 1 лига, 2 лига высшая лига. Кто из партнёров вам запомнился из ваших противников. Против кого было наиболее сложно играть, например. Команды, может, какие-то, против которых вы играли?
- Вообще, если так всё перечислять, то это может затянуться часа на три! (смеётся). Со многими партнёрами было приятно играть. Естественно в памяти остаются близкие люди, такие как Стас Лысенко, Мурат Гомлешко, Сергей Белоус, Великодный Владислав, Лысенко Сергей, Лемиш, Калашников. Можно смело называть ещё человек 20. Это что касается партнёров в "Кубани" и лично для меня абсолютно без разницы в каком статусе будут ребята.
Вот недавно совершенно случайно Сергея Лысенко встретил в трамвае! Зашёл, ехал на стадион "Кубань" и как раз он ехал в этом же трамвае. Живёт сейчас в Приморско-Ахтарске, служит в МЧС. Это к слову о том, что мне без разницы в каком статусе сейчас те ребята, с которыми я играл. Я буду так же тепло и радушно к нему относиться. А если брать другие команды, то в Ростове играл и у нас очень приличная команда была. И Дмитрий Лоськов и Александр Маслов, Прудиус, Дядюк, Антонович, Сергей Ничай… Которого можно поздравить с назначением главой федерации футбола города Ростова-на-Дону.
По киевскому "Динамо" можно всех называть. Начиная от Шевченко и заканчивая Александром Шовковским. Это и Юра Калитвинцев, Валентин Белькевич, царство ему небесное. Косовский, Дмитрулин Юра, Лужный… Масса игроков с которыми я до сих пор общаюсь. Тот же Шевченко, Ребров, Шацких Максим. Можно называть огромное количество фамилий. В сборной России тогда вообще сумасшедшая плеяда ярких футболистов была, это и Александр Мостовой, и Шалимов, и Радченко, и Владимир Бесчастных, и Валерий Карпин. Валерий Есипов, Олег Веретенников, Пятницкий. Сборная была тогда такая, что можно было два равноценных состава набрать. Если Олег Веретенников - лучший бомбардир "Ротора" трёх сезонов не попадал в состав сборной!!! Это о чём-то говорит!
- Расскажите о времени проведённом в киевском "Динамо".
- Было шикарное время, что там говорить! И команда была такого калибра! Мирового уровня! Тем более, такой тренер позвал сам, лично, оценил меня. Я не скажу, чтобы уговаривал, но настаивал, чтобы я пришёл в команду. "Динамо" Киев - клуб с величайшими традициями, выиграл всё, что можно было во времена СССР, в постсоветском пространстве, блистал всегда в Европе, и сейчас блистает. Это махина. Это своего рода такая большая семья под названием "Динамо Киев". У которой до сих пор огромная армия болельщиков по всему миру. Куда бы мы не приезжали, у нас ли, заграницей ли, везде нас встречали болельщики нашей команды. И плюс атмосфера внутри коллектива.
Я без преувеличения скажу, что это такая большая семья. Все друг другу помогают, никто не остаётся в стороне, если возникает у кого-то сложная жизненная ситуация. Всё заточено на результат и на идеальный микроклимат внутри команды. Это до сих пор присутствует. Я недавно был в Киеве, встречались с главным тренером киевского "Динамо" Александром Хацкевичем и вот эта атмосфера как была, так и осталась! Она в этом клубе передаётся из поколения в поколение.
- Расскажите о фигуре Лобановского, о его видении футбола. Ведь в то время это было очень сильно прогрессивно. И на сколько этот человек повлиял на вас?
- Это просто был великий человек. В нём было сочетание многих качеств и спортивных, и чисто человеческих. Всё соединилось в этом человеке. Это была своего рода глыба. Если сравнивать с великими людьми такими как Ван Гог, Леонардо да Винчи, Чарли Чаплином, то Лобановский, несомненно, встанет в один ранг с ними. Такие люди рождаются не так часто, поэтому я очень благодарен судьбе, что она свела меня с Валерием Васильевичем Лобановским. И в спорте, и в быту с этим человеком всегда было крайне интересно и находиться вместе и общаться. Можно сказать, что когда я перешёл в киевское "Динамо", я вышел на другой уровень. И в спортивной составляющей, и в жизненном плане. Об этом человеке можно говорить очень много. Не даром про него и фильмы снимают, и книги пишут.
- Вы трижды обладатель Кубка Украины. Расскажите, какое отношение к Кубку тогда там было? Ведь у нас за частую только прошедшие в последние стадии команды начинают относиться к кубковым играм серьёзно. И часто это даже не 1/8, а 1/4 розыгрыша.
- В киевском "Динамо" такого отношения никогда не было и, наверное, не будет никогда! У них всегда только одна цель - победа! И не важно в каком турнире - в кубке, чемпионате или в Европе. У них нет разделения чемпионат играем, Кубок не играем, Лигу Европы играем! Всё время во всех турнирах этот клуб заточен только на победу. Это очень важный момент. Туда футболисты идут за титулами. Выигрывать. Наслаждаться вот этими счастливыми моментами побед. И это до сих пор присутствует. Там другого результата кроме первого не существует! Что в Кубке, что в чемпионате, что в Лиге Европы. Другое дело, что иногда возникают какие-то трудности, сейчас там не совсем нормальная политическая ситуация… Но всё равно клуб существует, клуб на высоте, и задача только одна - первое место.
- Вы поиграли в 7 разных командах в чемпионатах России и Украины. Какой тренер или тренеры произвели на вас самое сильное впечатление? Как в положительном так и в отрицательном аспекте.
- Если брать себя, то от каждого тренера я перенял что-то лучшее в становлении себя как игрока и как человека. Поэтому кого-то одного назвать крайне сложно. А кого-то не назвать - обидно. Не тем, кого я не назову, а для себя будет обидно, что я кого-то не назвал. Но, в целом, все какую-то лепту внесли, и я благодарен всем, с кем я работал и у кого учился и в спортивной и в жизненной составляющей.
- Уровень футбола в России и на Украине. На ваш взгляд насколько корректно сравнивать эти два чемпионата?
- А почему бы не сравнить? Я думаю, что два чемпионата приблизительно на одном уровне, потому что это бывший Советский Союз и школа тренеров, в целом, одинаковая и одного уровня. Если сравнивать именно в игровых составляющих, то на Украине больше характерный, атлетический футбол. В России более техничный футбол. Почему? В Советском Союзе Украину всегда сравнивали с киевским "Динамо" в футбольном плане. Это всегда была атлетическая команда, всегда было много единоборств у неё в игре. А в России всегда в пример ставился московский "Спартак". В котором футболисты отличались техникой и контролем мяча. И вот эти два направления конкурировали доказывая кто из них лучше.
- Если брать российский чемпионат, то можно назвать 4-5, а то и 5-6 команд показывающий футбол довольно высокого качества. В Украине, если навскидку, можно назвать только киевское "Динамо" и донецкий "Шахтёр"…
- Это сейчас последние 2-3 года. А так возьмите ещё лет 5 назад конкуренцию им составляли и "Металлист", и "Днепр", и одесский "Черноморец". Да "Шахтёр" и "Динамо" доминировали, но эти три команды, плюс можно ещё добавить луганскую "Зарю", постоянно "наступали на пятки". Да, сейчас сложновато, потому что уехало много легионеров из украинского чемпионата, поэтому наверное в лидерах сейчас два клуба. А до этого периода конкуренция была почти такая же, как в российском чемпионате. Поэтому вполне корректно сравнивать эти два чемпионата. Да, из-за того, что в России экономическая ситуация более стабильная, это отражается и в футболе. И в Премьер-Лиге, ну может быть за исключением 3-4 команд, все клубы так или иначе дают бой лидерам.
- Вы упомянули о московском "Спартаке", в котором на тренерском мостике блистал Олег Романцев. Как вы считаете, а в нынешних реалиях возвращение Романцева на пост главного тренера возможно?
- Я думаю, что он может вернуться. Это опытный тренер. Он в своё время меня приглашал в 1996 году в "Спартак" при непосредственном участии начальника "Спартака" Григория Васильевича Есауленко. Тем более, когда Кубань с игроками 2003 года в ноябре 2017 была в Москве на регулярном турнире им Бескова, я случайно увидел Олега Романцева в манеже. Он по-прежнему в хорошей физической форме и насколько я знаю, он работает в структуре "Спартака" и курирует академию "Спартака" им. Черенкова. Единственное, что меня смущает, отсутствие у Романцева тренерской практики в роли главного тренера. Но если брать недавнее назначение в "Баварию" тренером Юппа Хайнкесса, то почему бы Романцеву не последовать его примеру.
- Но если попытаться оценить уровень футбола в постсоветских республиках, то, пожалуй, выделяется он только в России, Украине, и Казахстане.
- А тут всё очень просто. Взять тот же Азербайджан. У них есть 2-3 клуба неплохих. Но мне кажется, это моё личное мнение, что главенствующая роль в этом вопросе - экономическая составляющая. В Казахстане несколько клубов очень неплохих, в частности "Кайрат". У меня работают знакомые в казахстанском чемпионате. К ним едут футболисты, потому что там созданы определённые условия. Пример того же Аршавина показателен. Я не думаю, что он поехал бы туда просто так, за какими-то деньгами, не имея спортивных перспектив.
- Один из этапов вашей карьеры игрока - это "Ротор", который в 90-е годы показывал очень приличный футбол. Расскажите о времени, проведённом в "Роторе".
- В "Роторе" я пробыл всего один сезон. Это было прекрасное время. Горюнов Владимир Дмитриевич был тогда президентом команды. Это фанат команды был до мозга костей. Он тогда был в тесном сотрудничестве со структурами области, в частности колхозами, плюс если мне не изменяет память он тогда был депутатом, и всё у него в команде было на высшем уровне. Поэтому и команда очень хорошая была - Вова Геращенко, Валерий Есипов, Олег Веретенников, Александр Шмарко, Владимир Нидергаус… Можно долго перечислять, ещё человек 10 как минимум сильных игроков было. Очень хорошая, боеспособная команда была. Был сезон когда они очко в очко с московским "Спартаком" шли, могли и первое место занять. Плюс тренер был хороший Сальков Владимир Максимович, который в сборной СССР работал в своё время. Грамотный московский специалист был. Прекрасное время - второе место заняли, все были довольны… Ну вот сейчас вы видите, что-то поменялось в векторе развития футбола в области.
- В своё время "Ротор" даже играл в таком турнире как Интертото.
- Повторюсь "Ротор" тогда была боеспособная команда. Подбирали футболистов очень квалифицированных. Отличная база была, стадион. Всё было направлено на футбол, на достижение самых больших мест в турнирной таблице волгоградским "Ротором". И всё это зависело от одного человека - Владимира Горюнова. Он поднял "Ротор" на очень серьёзный уровень. Вы помните даже "Манчестер Юнайтед" они обыгрывали. И были в лидирующей тройке в чемпионате на протяжении долгого периода времени. Лучший бомбардир чемпионата Веретенников был из "Ротора".
- Сейчас, если брать зону "Юг" второго дивизиона, то по одним названиям она очень сильная. "Ротор" ещё в прошлом году в ней играл, новороссийский "Черноморец", "Армавир", владикавказский "Спартак" - бывшая "Алания", "Афипс", стремящийся в этом сезоне на повышение в классе…
- Я не слежу за другими зонами ПФЛ, но из того, что я вижу, хотелось бы что бы команды зоны "Юг" были посильнее классом. А ещё, что самое важное, хотелось бы видеть в этих вторых лигах побольше молодёжи. Как сейчас у нас во второй команде "Кубани". В "Афипсе", "Армавире" молодые ребята, но всё же в целом хотелось бы их видеть больше. Что бы молодёжь через вторую лигу пробивалась в ФНЛ и ПЛ, а не на оборот взрослые игроки доигрывали после ПЛ и ФНЛ в ПФЛ. В ПФЛ очень много ветеранов, и из-за этого, мне кажется, падает уровень этой лиги. Если бы это было в процентном соотношении 20/80 тогда бы это было нормально. Некое сочетание молодости и опыта, а когда в основном ветераны, то уже и смотрится это совсем по другому…
- Просто если даже брать по названиям - "Ротор" в прошлом сезоне ещё выступавший в ПФЛ в своё время команда ПЛ, "Черноморец" также играл в ПЛ, владикавказский "Спартак", бывшая "Алания", та же ситуация, ростовский "СКА", "Спартак" из Нальчика…
- А это всё экономическая составляющая в данных регионах. Видимо, в местах дислокации этих команд тяжело находить финансовые ресурсы на развитие своих команд. И из-за этого мы имеем данную ситуацию с этими клубами.
- В 97-98 годах вы провели 7 матчей за сборную России по футболу. Поделитесь впечатлениями. Сборная страны это действительно другой уровень футбола, чем в чемпионате?
- Воспоминания только самые положительные! Другое дело, что я попал в такой период, когда состав сборной был просто сумасшедший! Можно назвать порядка 30 игроков очень хорошего уровня. Не было тогда такого как сейчас, когда в сборную не могут набрать состав! Тогда только нападающих равноценных было порядка 7-8! Я повторюсь, Веретенников лучший бомбардир "Ротора" больше 20 голов за команду не проходил в состав той сборной! Его вызывали, но он выходил на 5-10 минут на замены. Это говорит о том, что был очень серьёзный уровень игроков в сборной. Другое дело, что не совсем качественной была работа менеджмента сборной. Нашего футбольного руководства. Колосков Вячеслав Иванович уважаемый человек, но, видимо, в то время именно финансовая база сборной была не на должном уровне. Поэтому было тяжело. Вы же помните скандалы финансовые в сборной. Так что вот эта составляющая была тогда, к сожалению, не на должном уровне. Сейчас финансовый вопрос решили, но появилась другая проблема - не могут найти квалифицированных футболистов. Вот у нас в России как обычно не может быть всё хорошо! Хотелось бы, конечно, что бы и футболистов хороших хватало на сборную, и менеджмент был на достойном уровне. Тогда и результат не заставит себя ждать.
- Вы коснулись фигуры Колоскова у нас в футболе. На его смену пришёл Виталий Леонтьевич Мутко, к которому крайне неоднозначная реакция. Если в первый его приход в РФС и "Зенит" показывал хорошие результаты, и сборная России "выстрелила" на Евро 2008, то второй его заход на должность главы РФС оставил намного больше вопросов, чем положительных действий.
- Я с Виталием Леонтьевичем лично не знаком. Но, естественно, когда человек в свой первый приход в РФС добился таких результатов а до этого он прилично и очень качественно поработал в "Зените", его ж не просто так поставили главой РФС. Поэтому в тот период, видимо, так совпало, что в сборной был очень хороший состав футболистов и плюс Мутко был моложе и, видимо, амбициознее, что в итоге только помогло общему делу.
Сейчас ситуация неоднозначная, мне кажется, что в футболе должно быть побольше именно футбольных специалистов. Мутко взял хорошего тренера Гуса Хидинга, плюс ему помогал наш Бородюк, плюс как я говорил, состав сборной был ярким на тот момент. Андрей Аршавин, Жирков, Павлюченко, Торбинский… Очень хорошая была плеяда молодых футболистов. Но я опять повторюсь, хотелось бы, что бы в футболе работало больше профессионалов и футбольных специалистов, которые знают футбол изнутри. И естественно, должны быть хорошие менеджеры которые могли бы общаться на высоком уровне и в правительстве и во всех остальных структурах.
Интервью с Алексеем Герасименко организовано Старейшей группой болельщиков ФК "Кубань" во "ВКонтакте" при непосредственном участии Миши "Пирата".
- Огромное спасибо, что согласились принять участие в нашем интервью, и первый вопрос - есть ли жизнь после футбола?
- Конечно есть! Она и до футбола была и во время футбола и после футбола. Обычные вещи, семейные дела и всё такое… Поэтому конечно есть.
- Вы трижды приходили в "Кубань". Кто из наставников произвёл больше впечатления на вас и какой из периодов вам запомнился больше всего и в связи с чем?
- Если честно со всеми наставниками было интересно работать. Каждый по своему поучаствовал в моём спортивном воспитании, внёс, так сказать, свою лепту в моё развитие. Не только спортивное, но и жизненное. Я от каждого из тех людей, которые меня тренировали взял какие то лучшие качества, которые помогают мне сейчас в дальнейшей жизни.
Был у нас такой тренер Новиков Фёдор Сергеевич вместе с Бражниковым Владимиром Александровичем он работал. Очень хороший дуэт у них получался, очень гармонично они друг друга дополняли. Один был со спартаковской школой, и он нам привил очень много футбольных качеств. Показал как надо тренироваться, как делать так, чтобы прогрессировать в футбольном развитии, я очень много от него взял, хотя он провёл в "Кубани" очень короткий период времени.
Плюс Бражников царство ему небесное, у которого очень сильные жизненные качества были. Не было каких то спортивных у него, может быть, знаний, потому что раньше тяжело было где-то учиться тренерскому мастерству, но жизненные качества были на высочайшем уровне у него. И поэтому мы его всегда вспоминаем, когда встречаемся с ребятами, которые играли в той команде.
Назаренко Леонид Васильевич тоже запомнился. Своей культурой поведения, общения. Всегда выглядел шикарно. Не смотря на то, где он находится на тренировке, на игре, или в быту. Плюс также хороший специалист, который до сих пор работает. Тоже из тех моих тренеров, который очень ярко мне запомнился. Так что можно всех перечислять! И Сергей Андреев и, безусловно, Лобановский. Тут яркое сочетание всех качеств.
- О Лобановском мы поговорим отдельно более детально.
- Так же очень ярко запомнились пара тренеров Лагойда Владимир Иванович и Калешин Игорь Викторович. Особенно бросался в глаза их тренировочный процесс. Вся работа в основном проходила с мячом что особенно нравилось футболистам. Это время было замечательным в моей карьере. И сейчас с Игорем Калешиным мы продолжаем вместе работать в ФК "Кубань". Тот же Южанин Николай Николаевич, тот же Ешугов Софербий Бачмизович. Я не долго с ним поработал, но в его личности очень сильная харизма внутренняя. У всех без исключения можно набрать очень большой багаж качеств, которые мне пригодились в дальнейшей жизни. По этому я ко всем отношусь с большой теплотой. И всем благодарен за то, что они меня воспитали как футболиста и как человека.
- С позиции времени не хотели бы вы изменить какие-то трансферы, то есть постараться остаться в каком-то клубе или какие-то свои действия и поступки, о которых сейчас, возможно, сожалеете?
- Я бы не хотел об этом говорить в прошедшем времени. Как можно отменить то, что уже пройдено в жизни! Ничего конечно отменять я бы не стал, но если вернуться назад, я бы для себя лично сделал какие-то выводы в плане отношения к футболу, к делу, более профессионально наверное подошёл бы к некоторым вещам. Потому что возвращаешься назад, вспоминаешь что-то и понимаешь, что хотелось большего добиться в игровом плане.
- Но при всём при этом вы являетесь для болельщиков клуба одной из легенд "Кубани", одним из игроков, который олицетворяет наш клуб.
- Это очень приятно слышать и осознавать, но для меня лично внутренне этого всё-таки маловато. Хотелось бы чего-то большего, но именно в спортивном плане. В спортивной составляющей хотелось бы достичь большего. Поехать ещё будучи игроком поиграть заграницу в европейский клуб. Вот в этом плане. А так я прошёл жизненную школу серьёзную спортивную, я начинал со второй лиги и дошёл до сборной России. Но как спортсмену, безусловно, хотелось бы большего.
- Вы играли на всех уровнях футбола. 1 лига, 2 лига высшая лига. Кто из партнёров вам запомнился из ваших противников. Против кого было наиболее сложно играть, например. Команды, может, какие-то, против которых вы играли?
- Вообще, если так всё перечислять, то это может затянуться часа на три! (смеётся). Со многими партнёрами было приятно играть. Естественно в памяти остаются близкие люди, такие как Стас Лысенко, Мурат Гомлешко, Сергей Белоус, Великодный Владислав, Лысенко Сергей, Лемиш, Калашников. Можно смело называть ещё человек 20. Это что касается партнёров в "Кубани" и лично для меня абсолютно без разницы в каком статусе будут ребята.
Вот недавно совершенно случайно Сергея Лысенко встретил в трамвае! Зашёл, ехал на стадион "Кубань" и как раз он ехал в этом же трамвае. Живёт сейчас в Приморско-Ахтарске, служит в МЧС. Это к слову о том, что мне без разницы в каком статусе сейчас те ребята, с которыми я играл. Я буду так же тепло и радушно к нему относиться. А если брать другие команды, то в Ростове играл и у нас очень приличная команда была. И Дмитрий Лоськов и Александр Маслов, Прудиус, Дядюк, Антонович, Сергей Ничай… Которого можно поздравить с назначением главой федерации футбола города Ростова-на-Дону.
По киевскому "Динамо" можно всех называть. Начиная от Шевченко и заканчивая Александром Шовковским. Это и Юра Калитвинцев, Валентин Белькевич, царство ему небесное. Косовский, Дмитрулин Юра, Лужный… Масса игроков с которыми я до сих пор общаюсь. Тот же Шевченко, Ребров, Шацких Максим. Можно называть огромное количество фамилий. В сборной России тогда вообще сумасшедшая плеяда ярких футболистов была, это и Александр Мостовой, и Шалимов, и Радченко, и Владимир Бесчастных, и Валерий Карпин. Валерий Есипов, Олег Веретенников, Пятницкий. Сборная была тогда такая, что можно было два равноценных состава набрать. Если Олег Веретенников - лучший бомбардир "Ротора" трёх сезонов не попадал в состав сборной!!! Это о чём-то говорит!
- Расскажите о времени проведённом в киевском "Динамо".
- Было шикарное время, что там говорить! И команда была такого калибра! Мирового уровня! Тем более, такой тренер позвал сам, лично, оценил меня. Я не скажу, чтобы уговаривал, но настаивал, чтобы я пришёл в команду. "Динамо" Киев - клуб с величайшими традициями, выиграл всё, что можно было во времена СССР, в постсоветском пространстве, блистал всегда в Европе, и сейчас блистает. Это махина. Это своего рода такая большая семья под названием "Динамо Киев". У которой до сих пор огромная армия болельщиков по всему миру. Куда бы мы не приезжали, у нас ли, заграницей ли, везде нас встречали болельщики нашей команды. И плюс атмосфера внутри коллектива.
Я без преувеличения скажу, что это такая большая семья. Все друг другу помогают, никто не остаётся в стороне, если возникает у кого-то сложная жизненная ситуация. Всё заточено на результат и на идеальный микроклимат внутри команды. Это до сих пор присутствует. Я недавно был в Киеве, встречались с главным тренером киевского "Динамо" Александром Хацкевичем и вот эта атмосфера как была, так и осталась! Она в этом клубе передаётся из поколения в поколение.
- Расскажите о фигуре Лобановского, о его видении футбола. Ведь в то время это было очень сильно прогрессивно. И на сколько этот человек повлиял на вас?
- Это просто был великий человек. В нём было сочетание многих качеств и спортивных, и чисто человеческих. Всё соединилось в этом человеке. Это была своего рода глыба. Если сравнивать с великими людьми такими как Ван Гог, Леонардо да Винчи, Чарли Чаплином, то Лобановский, несомненно, встанет в один ранг с ними. Такие люди рождаются не так часто, поэтому я очень благодарен судьбе, что она свела меня с Валерием Васильевичем Лобановским. И в спорте, и в быту с этим человеком всегда было крайне интересно и находиться вместе и общаться. Можно сказать, что когда я перешёл в киевское "Динамо", я вышел на другой уровень. И в спортивной составляющей, и в жизненном плане. Об этом человеке можно говорить очень много. Не даром про него и фильмы снимают, и книги пишут.
- Вы трижды обладатель Кубка Украины. Расскажите, какое отношение к Кубку тогда там было? Ведь у нас за частую только прошедшие в последние стадии команды начинают относиться к кубковым играм серьёзно. И часто это даже не 1/8, а 1/4 розыгрыша.
- В киевском "Динамо" такого отношения никогда не было и, наверное, не будет никогда! У них всегда только одна цель - победа! И не важно в каком турнире - в кубке, чемпионате или в Европе. У них нет разделения чемпионат играем, Кубок не играем, Лигу Европы играем! Всё время во всех турнирах этот клуб заточен только на победу. Это очень важный момент. Туда футболисты идут за титулами. Выигрывать. Наслаждаться вот этими счастливыми моментами побед. И это до сих пор присутствует. Там другого результата кроме первого не существует! Что в Кубке, что в чемпионате, что в Лиге Европы. Другое дело, что иногда возникают какие-то трудности, сейчас там не совсем нормальная политическая ситуация… Но всё равно клуб существует, клуб на высоте, и задача только одна - первое место.
- Вы поиграли в 7 разных командах в чемпионатах России и Украины. Какой тренер или тренеры произвели на вас самое сильное впечатление? Как в положительном так и в отрицательном аспекте.
- Если брать себя, то от каждого тренера я перенял что-то лучшее в становлении себя как игрока и как человека. Поэтому кого-то одного назвать крайне сложно. А кого-то не назвать - обидно. Не тем, кого я не назову, а для себя будет обидно, что я кого-то не назвал. Но, в целом, все какую-то лепту внесли, и я благодарен всем, с кем я работал и у кого учился и в спортивной и в жизненной составляющей.
- Уровень футбола в России и на Украине. На ваш взгляд насколько корректно сравнивать эти два чемпионата?
- А почему бы не сравнить? Я думаю, что два чемпионата приблизительно на одном уровне, потому что это бывший Советский Союз и школа тренеров, в целом, одинаковая и одного уровня. Если сравнивать именно в игровых составляющих, то на Украине больше характерный, атлетический футбол. В России более техничный футбол. Почему? В Советском Союзе Украину всегда сравнивали с киевским "Динамо" в футбольном плане. Это всегда была атлетическая команда, всегда было много единоборств у неё в игре. А в России всегда в пример ставился московский "Спартак". В котором футболисты отличались техникой и контролем мяча. И вот эти два направления конкурировали доказывая кто из них лучше.
- Если брать российский чемпионат, то можно назвать 4-5, а то и 5-6 команд показывающий футбол довольно высокого качества. В Украине, если навскидку, можно назвать только киевское "Динамо" и донецкий "Шахтёр"…
- Это сейчас последние 2-3 года. А так возьмите ещё лет 5 назад конкуренцию им составляли и "Металлист", и "Днепр", и одесский "Черноморец". Да "Шахтёр" и "Динамо" доминировали, но эти три команды, плюс можно ещё добавить луганскую "Зарю", постоянно "наступали на пятки". Да, сейчас сложновато, потому что уехало много легионеров из украинского чемпионата, поэтому наверное в лидерах сейчас два клуба. А до этого периода конкуренция была почти такая же, как в российском чемпионате. Поэтому вполне корректно сравнивать эти два чемпионата. Да, из-за того, что в России экономическая ситуация более стабильная, это отражается и в футболе. И в Премьер-Лиге, ну может быть за исключением 3-4 команд, все клубы так или иначе дают бой лидерам.
- Вы упомянули о московском "Спартаке", в котором на тренерском мостике блистал Олег Романцев. Как вы считаете, а в нынешних реалиях возвращение Романцева на пост главного тренера возможно?
- Я думаю, что он может вернуться. Это опытный тренер. Он в своё время меня приглашал в 1996 году в "Спартак" при непосредственном участии начальника "Спартака" Григория Васильевича Есауленко. Тем более, когда Кубань с игроками 2003 года в ноябре 2017 была в Москве на регулярном турнире им Бескова, я случайно увидел Олега Романцева в манеже. Он по-прежнему в хорошей физической форме и насколько я знаю, он работает в структуре "Спартака" и курирует академию "Спартака" им. Черенкова. Единственное, что меня смущает, отсутствие у Романцева тренерской практики в роли главного тренера. Но если брать недавнее назначение в "Баварию" тренером Юппа Хайнкесса, то почему бы Романцеву не последовать его примеру.
- Но если попытаться оценить уровень футбола в постсоветских республиках, то, пожалуй, выделяется он только в России, Украине, и Казахстане.
- А тут всё очень просто. Взять тот же Азербайджан. У них есть 2-3 клуба неплохих. Но мне кажется, это моё личное мнение, что главенствующая роль в этом вопросе - экономическая составляющая. В Казахстане несколько клубов очень неплохих, в частности "Кайрат". У меня работают знакомые в казахстанском чемпионате. К ним едут футболисты, потому что там созданы определённые условия. Пример того же Аршавина показателен. Я не думаю, что он поехал бы туда просто так, за какими-то деньгами, не имея спортивных перспектив.
- Один из этапов вашей карьеры игрока - это "Ротор", который в 90-е годы показывал очень приличный футбол. Расскажите о времени, проведённом в "Роторе".
- В "Роторе" я пробыл всего один сезон. Это было прекрасное время. Горюнов Владимир Дмитриевич был тогда президентом команды. Это фанат команды был до мозга костей. Он тогда был в тесном сотрудничестве со структурами области, в частности колхозами, плюс если мне не изменяет память он тогда был депутатом, и всё у него в команде было на высшем уровне. Поэтому и команда очень хорошая была - Вова Геращенко, Валерий Есипов, Олег Веретенников, Александр Шмарко, Владимир Нидергаус… Можно долго перечислять, ещё человек 10 как минимум сильных игроков было. Очень хорошая, боеспособная команда была. Был сезон когда они очко в очко с московским "Спартаком" шли, могли и первое место занять. Плюс тренер был хороший Сальков Владимир Максимович, который в сборной СССР работал в своё время. Грамотный московский специалист был. Прекрасное время - второе место заняли, все были довольны… Ну вот сейчас вы видите, что-то поменялось в векторе развития футбола в области.
- В своё время "Ротор" даже играл в таком турнире как Интертото.
- Повторюсь "Ротор" тогда была боеспособная команда. Подбирали футболистов очень квалифицированных. Отличная база была, стадион. Всё было направлено на футбол, на достижение самых больших мест в турнирной таблице волгоградским "Ротором". И всё это зависело от одного человека - Владимира Горюнова. Он поднял "Ротор" на очень серьёзный уровень. Вы помните даже "Манчестер Юнайтед" они обыгрывали. И были в лидирующей тройке в чемпионате на протяжении долгого периода времени. Лучший бомбардир чемпионата Веретенников был из "Ротора".
- Сейчас, если брать зону "Юг" второго дивизиона, то по одним названиям она очень сильная. "Ротор" ещё в прошлом году в ней играл, новороссийский "Черноморец", "Армавир", владикавказский "Спартак" - бывшая "Алания", "Афипс", стремящийся в этом сезоне на повышение в классе…
- Я не слежу за другими зонами ПФЛ, но из того, что я вижу, хотелось бы что бы команды зоны "Юг" были посильнее классом. А ещё, что самое важное, хотелось бы видеть в этих вторых лигах побольше молодёжи. Как сейчас у нас во второй команде "Кубани". В "Афипсе", "Армавире" молодые ребята, но всё же в целом хотелось бы их видеть больше. Что бы молодёжь через вторую лигу пробивалась в ФНЛ и ПЛ, а не на оборот взрослые игроки доигрывали после ПЛ и ФНЛ в ПФЛ. В ПФЛ очень много ветеранов, и из-за этого, мне кажется, падает уровень этой лиги. Если бы это было в процентном соотношении 20/80 тогда бы это было нормально. Некое сочетание молодости и опыта, а когда в основном ветераны, то уже и смотрится это совсем по другому…
- Просто если даже брать по названиям - "Ротор" в прошлом сезоне ещё выступавший в ПФЛ в своё время команда ПЛ, "Черноморец" также играл в ПЛ, владикавказский "Спартак", бывшая "Алания", та же ситуация, ростовский "СКА", "Спартак" из Нальчика…
- А это всё экономическая составляющая в данных регионах. Видимо, в местах дислокации этих команд тяжело находить финансовые ресурсы на развитие своих команд. И из-за этого мы имеем данную ситуацию с этими клубами.
- В 97-98 годах вы провели 7 матчей за сборную России по футболу. Поделитесь впечатлениями. Сборная страны это действительно другой уровень футбола, чем в чемпионате?
- Воспоминания только самые положительные! Другое дело, что я попал в такой период, когда состав сборной был просто сумасшедший! Можно назвать порядка 30 игроков очень хорошего уровня. Не было тогда такого как сейчас, когда в сборную не могут набрать состав! Тогда только нападающих равноценных было порядка 7-8! Я повторюсь, Веретенников лучший бомбардир "Ротора" больше 20 голов за команду не проходил в состав той сборной! Его вызывали, но он выходил на 5-10 минут на замены. Это говорит о том, что был очень серьёзный уровень игроков в сборной. Другое дело, что не совсем качественной была работа менеджмента сборной. Нашего футбольного руководства. Колосков Вячеслав Иванович уважаемый человек, но, видимо, в то время именно финансовая база сборной была не на должном уровне. Поэтому было тяжело. Вы же помните скандалы финансовые в сборной. Так что вот эта составляющая была тогда, к сожалению, не на должном уровне. Сейчас финансовый вопрос решили, но появилась другая проблема - не могут найти квалифицированных футболистов. Вот у нас в России как обычно не может быть всё хорошо! Хотелось бы, конечно, что бы и футболистов хороших хватало на сборную, и менеджмент был на достойном уровне. Тогда и результат не заставит себя ждать.
- Вы коснулись фигуры Колоскова у нас в футболе. На его смену пришёл Виталий Леонтьевич Мутко, к которому крайне неоднозначная реакция. Если в первый его приход в РФС и "Зенит" показывал хорошие результаты, и сборная России "выстрелила" на Евро 2008, то второй его заход на должность главы РФС оставил намного больше вопросов, чем положительных действий.
- Я с Виталием Леонтьевичем лично не знаком. Но, естественно, когда человек в свой первый приход в РФС добился таких результатов а до этого он прилично и очень качественно поработал в "Зените", его ж не просто так поставили главой РФС. Поэтому в тот период, видимо, так совпало, что в сборной был очень хороший состав футболистов и плюс Мутко был моложе и, видимо, амбициознее, что в итоге только помогло общему делу.
Сейчас ситуация неоднозначная, мне кажется, что в футболе должно быть побольше именно футбольных специалистов. Мутко взял хорошего тренера Гуса Хидинга, плюс ему помогал наш Бородюк, плюс как я говорил, состав сборной был ярким на тот момент. Андрей Аршавин, Жирков, Павлюченко, Торбинский… Очень хорошая была плеяда молодых футболистов. Но я опять повторюсь, хотелось бы, что бы в футболе работало больше профессионалов и футбольных специалистов, которые знают футбол изнутри. И естественно, должны быть хорошие менеджеры которые могли бы общаться на высоком уровне и в правительстве и во всех остальных структурах.
Интервью с Алексеем Герасименко организовано Старейшей группой болельщиков ФК "Кубань" во "ВКонтакте" при непосредственном участии Миши "Пирата".
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