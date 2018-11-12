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Ростов-на-Дону Ахмат
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Что сможет и не сможет изменить Олег Кононов в «Спартаке»?
Олег Кононов – новый главный тренер «Спартака». Теперь официально. Rusfootball.info, опираясь на предыдущие успехи и неудачи в карьере специалиста, пытается предугадать, что в игре красно-белых изменится, а что останется на своих местах. Спойлер: без стеночек и забеганий не обойдется.
Назначение Олега Кононова на должность главного тренера «Спартака» активно обсуждалось с самого начала (т.е. с момента поражения красно-белых в домашнем матче с «Арсеналом»). Именно поэтому официальное подтверждение сегодня не особо взбудоражило общественность и, в целом, было воспринято достаточно буднично. На фоне ужасного периода в игровом и психологическом состоянии на данном отрезке сезона, интерес к «Спартаку» заметно угас. Тем не менее, приход нового тренера – это всегда перемены. Или нет? Попробуем угадать.
1) Контроль мяча и варианты его продвижения
Такой вывод легко можно сделать, ведь уже сегодня в первом же своем интервью Кононов упомянул про «классический стиль красно-белых — игру в средний и короткий пас, стенки, забегания». На первый взгляд, для футбола, который так любит и уважает специалист, наличие в составе Ханни, Еременко, Ананидзе и Попова – это настоящая находка. Будучи поклонником 4-3-3, тренер в бытность своей карьеры в «Краснодаре» старался максимально задействовать умения Маурисио Перейры, возродил на короткий период Романа Широкова и Марата Измайлова, потом снова возродил Широкова и подарил нам лучшую версию Павла Мамаева. В сезоне 2014/15 «быки» впервые в своей истории завоевали медали РФПЛ, уступив серебро ЦСКА только по дополнительным показателям (а вместе с ним и заветную мечту Сергея Галицкого в лице Лиги Чемпионов).
Но тот «Краснодар» был полон парадоксов: несмотря на стереотип о бесконечном контроле, по среднему показателю владения в сезоне «быки» были лишь на 4-м месте, пропустив вперед и «Зенит», и ЦСКА, и даже «Динамо». Среди первых десяти лучших игроков сезона по количеству обостряющих передач не было ни одного футболиста «Краснодара», «Краснодар» не был самой забивной командой сезона и в принципе в матчах с лидерами или в определенных моментах игр был готов отдать сопернику инициативу. Самой атакующей во всех смыслах командой тогда был ЦСКА (о чем, кстати, Слуцкий говорил Галицкому), но стереотипы в нашем футболе гораздо сильнее объективной истины.
Главное же противоречие состоит в том, что важнейшим футболистом в «Краснодаре» Кононова был самый незаметный полузащитник команды – Одил Ахмедов. В следующем сезоне, когда Мамаев и Смолов на двоих набрали 23+27 по системе гол+пас, а «Краснодар» обыгрывал «Боруссию» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России (где уступил по пенальти), Ахмедов также продолжал обеспечивать команде владение и баланс. И именно спад Ахмедова в сезоне 2016/2017 совпал с отставкой Кононова.
Вывод: контроль мяча у «Спартака» точно станет лучше. Но это вовсе не значит, что появится баланс в игре. Футболиста типа Ахмедова сейчас в «Спартаке» нет, да и в РПЛ в принципе их очень мало. Без таких игроков, которые не обладая выдающимися данными, могут обеспечивать быстрое возвращение владения, спокойно двигать мяч в одно-два касания даже под прессингом и не придумывать лишние диагонали, невозможно построить атакующий и одновременно эффективный футбол.
2) Игра и роль Зе Луиша
Зе Луиш – настоящий мастер игры в оттяжке. Это образцовый фактурный форвард, опускающийся в глубину в подыгрыш. У Карреры в своей лучшей форме Зе Луиш постоянно принимал резкие передачи из глубины и спокойно разворачивал атаку. Многие критикуют форварда за плохую реализацию, но на самом деле это не основная его задача. Даже несмотря на потрясающую игру головой, Каррера никогда не делал из форварда типичного столба в штрафной и не заставлял команду бездумно навешивать в его адрес (разве что в концовках матчей).
В футболе Кононова ценятся форварды, отлично умеющие открываться в пределах штрафной. Именно поэтому, при условии оптимальной формы, Луис Адриано для такого футбола гораздо полезнее. Бразилец владеет теми же преимуществами, что и Зе Луиш, отлично играет корпусом, по-футбольному хитер и достаточно хорош в плане реализации. И главное – Адриано отлично проявляет себя в рамках штрафной.
Гол Адриано «Рубину»
3) Игровое время фланговиков
Главной идеей 4-3-3 Рианчо было создание пространства для фланговых игроков атаки, чтобы они оставались 1 в 1 против соперников. Заодно тренерский штаб хотел укрепить оборону, опустив ниже одного из трех опорников. Поначалу все получалось (с переменным успехом). Но потом уехал Промес, сломался Жиго, Фернандо вновь начал вылетать в прессинг и не успевать назад. Что было дальше, все знают. Ни Педро Роша, ни Ломовицкий, ни Ташаев не смогли полноценно реализовать задумку тренеров. Даже в тех играх, где у игроков было пространство, чаще в обыгрыш вступал Ханни или Мельгарехо (на позиции левого защитника).
4-3-3 Кононова радикально отличается. В такой схеме подразумевается высокая игра фланговых защитников, активно подключающихся в штрафную соперника, и большой блок маневренных техничных игроков центральной зоны. Номинальные фланговые нападающие чаще располагаются в полуфлангах и активно участвуют в игровых комбинациях. Пространства в таком футболе всегда минимум (тем более, в супероборонительной РПЛ). Поэтому либо вингерам «Спартака» придется подстраиваться, либо их место займут более креативные футболисты.
4) Провалы в опорной зоне
Здесь даже не придется ничего объяснять. «Спартак» даже при интенсивном футболе регулярно получал за спиной громадные пространства, и главная тому причина – Фернандо. Да, бразилец обладает шикарным ударом и великолепными длинными передачами. Однако он регулярно выдергивается в высокий отбор, всегда рассчитывает на чтение игры и чистые перехваты и частенько просто не успевает за соперником. Главный минус в его игре – Фернандо часто принимает затянутое решение не в такт (особенно в этом сезоне). Пытаясь найти способ отрезать полкоманды соперника одной передачей, опорник игнорирует более простые решения, а иногда и просто откровенно «привозит».
При Кононове навряд ли что-то изменится. По сути, линия полузащиты будет располагаться еще выше, т.е. за спиной бразильца будет еще больше пространства. А другого глубинного плеймейкера в «Спартаке» попросту нет. Здесь как раз самое время вспомнить про Ахмедова.
5) Игра в обороне
После «Краснодара» Кононов ездил на стажировку к Антонио Конте в «Челси». Восхитившись тогдашним трендом на 3-х защитников, Олег Георгиевич попытался построить такой же футбол в грозненском «Ахмате». Поначалу получалось неплохо, но потом 4 поражения подряд и отставка.
К сожалению, многие отечественные специалисты убеждены, что играть от обороны – это самое простое. На практике, есть очень небольшое количество специалистов, кто может построить сбалансированный коллектив, который будет регулярно набирать очки. Реальность такова, что не существует понятия атакующего и оборонительного футбола. Любая команда всегда играет так, как позволяет ей играть соперник и уровень ее собственных исполнителей. Именно поэтому в матче Лиги Европы против «Боруссии» на Сигнал Идуна Парк даже атакующий принципиальный «Краснодар» владел мячом всего 39% и нанес 4 удара по воротам соперника (против 13 со стороны хозяев). Фактор домашнего поля, скажете вы? Хорошо: в ответной игре в Краснодаре «быки» одержали историческую победу благодаря голу с пенальти на второй минуте, нанеся за матч 6 ударов по воротам соперника (против 16 со стороны Дортмунда) и владея мячом 30% времени.
Ни одна команда Кононова (по крайней мере, в его российской тренерской карьере) не умела систематически грамотно играть от соперника. Именно поэтому «Краснодар» очень часто проигрывал в решающих матчах в рамках Премьер-Лиги. Слабо верится, что красно-белые станут исключением.
Вывод
Если брать во внимание короткий срок в текущем сезоне, у Кононова есть шанс. В «Спартаке», в отличие от «Ахмата» и «Арсенала, и даже в сравнении с «Краснодаром», действительно классный подбор исполнителей. И если команда выиграет 1-2 матча сейчас, то можно рассчитывать на позитивный эмоциональный фон и улучшение результата.
Если же анализировать назначение более глобально: неважно, кто приходит работать главным тренером в московский «Спартак». В конечном итоге легендарного круговорота по истечении 1-2 сезонов не избежать. Зная, насколько импульсивны все, кто причастен к клубу (от болельщиков до руководства), трудно ожидать стабильности от любого тренера.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: spartak.com
Назначение Олега Кононова на должность главного тренера «Спартака» активно обсуждалось с самого начала (т.е. с момента поражения красно-белых в домашнем матче с «Арсеналом»). Именно поэтому официальное подтверждение сегодня не особо взбудоражило общественность и, в целом, было воспринято достаточно буднично. На фоне ужасного периода в игровом и психологическом состоянии на данном отрезке сезона, интерес к «Спартаку» заметно угас. Тем не менее, приход нового тренера – это всегда перемены. Или нет? Попробуем угадать.
Что изменится?
1) Контроль мяча и варианты его продвижения
Такой вывод легко можно сделать, ведь уже сегодня в первом же своем интервью Кононов упомянул про «классический стиль красно-белых — игру в средний и короткий пас, стенки, забегания». На первый взгляд, для футбола, который так любит и уважает специалист, наличие в составе Ханни, Еременко, Ананидзе и Попова – это настоящая находка. Будучи поклонником 4-3-3, тренер в бытность своей карьеры в «Краснодаре» старался максимально задействовать умения Маурисио Перейры, возродил на короткий период Романа Широкова и Марата Измайлова, потом снова возродил Широкова и подарил нам лучшую версию Павла Мамаева. В сезоне 2014/15 «быки» впервые в своей истории завоевали медали РФПЛ, уступив серебро ЦСКА только по дополнительным показателям (а вместе с ним и заветную мечту Сергея Галицкого в лице Лиги Чемпионов).
Но тот «Краснодар» был полон парадоксов: несмотря на стереотип о бесконечном контроле, по среднему показателю владения в сезоне «быки» были лишь на 4-м месте, пропустив вперед и «Зенит», и ЦСКА, и даже «Динамо». Среди первых десяти лучших игроков сезона по количеству обостряющих передач не было ни одного футболиста «Краснодара», «Краснодар» не был самой забивной командой сезона и в принципе в матчах с лидерами или в определенных моментах игр был готов отдать сопернику инициативу. Самой атакующей во всех смыслах командой тогда был ЦСКА (о чем, кстати, Слуцкий говорил Галицкому), но стереотипы в нашем футболе гораздо сильнее объективной истины.
Главное же противоречие состоит в том, что важнейшим футболистом в «Краснодаре» Кононова был самый незаметный полузащитник команды – Одил Ахмедов. В следующем сезоне, когда Мамаев и Смолов на двоих набрали 23+27 по системе гол+пас, а «Краснодар» обыгрывал «Боруссию» и впервые в своей истории вышел в финал Кубка России (где уступил по пенальти), Ахмедов также продолжал обеспечивать команде владение и баланс. И именно спад Ахмедова в сезоне 2016/2017 совпал с отставкой Кононова.
Вывод: контроль мяча у «Спартака» точно станет лучше. Но это вовсе не значит, что появится баланс в игре. Футболиста типа Ахмедова сейчас в «Спартаке» нет, да и в РПЛ в принципе их очень мало. Без таких игроков, которые не обладая выдающимися данными, могут обеспечивать быстрое возвращение владения, спокойно двигать мяч в одно-два касания даже под прессингом и не придумывать лишние диагонали, невозможно построить атакующий и одновременно эффективный футбол.
2) Игра и роль Зе Луиша
Зе Луиш – настоящий мастер игры в оттяжке. Это образцовый фактурный форвард, опускающийся в глубину в подыгрыш. У Карреры в своей лучшей форме Зе Луиш постоянно принимал резкие передачи из глубины и спокойно разворачивал атаку. Многие критикуют форварда за плохую реализацию, но на самом деле это не основная его задача. Даже несмотря на потрясающую игру головой, Каррера никогда не делал из форварда типичного столба в штрафной и не заставлял команду бездумно навешивать в его адрес (разве что в концовках матчей).
В футболе Кононова ценятся форварды, отлично умеющие открываться в пределах штрафной. Именно поэтому, при условии оптимальной формы, Луис Адриано для такого футбола гораздо полезнее. Бразилец владеет теми же преимуществами, что и Зе Луиш, отлично играет корпусом, по-футбольному хитер и достаточно хорош в плане реализации. И главное – Адриано отлично проявляет себя в рамках штрафной.
Гол Адриано «Рубину»
3) Игровое время фланговиков
Главной идеей 4-3-3 Рианчо было создание пространства для фланговых игроков атаки, чтобы они оставались 1 в 1 против соперников. Заодно тренерский штаб хотел укрепить оборону, опустив ниже одного из трех опорников. Поначалу все получалось (с переменным успехом). Но потом уехал Промес, сломался Жиго, Фернандо вновь начал вылетать в прессинг и не успевать назад. Что было дальше, все знают. Ни Педро Роша, ни Ломовицкий, ни Ташаев не смогли полноценно реализовать задумку тренеров. Даже в тех играх, где у игроков было пространство, чаще в обыгрыш вступал Ханни или Мельгарехо (на позиции левого защитника).
4-3-3 Кононова радикально отличается. В такой схеме подразумевается высокая игра фланговых защитников, активно подключающихся в штрафную соперника, и большой блок маневренных техничных игроков центральной зоны. Номинальные фланговые нападающие чаще располагаются в полуфлангах и активно участвуют в игровых комбинациях. Пространства в таком футболе всегда минимум (тем более, в супероборонительной РПЛ). Поэтому либо вингерам «Спартака» придется подстраиваться, либо их место займут более креативные футболисты.
Что не изменится?
4) Провалы в опорной зоне
Здесь даже не придется ничего объяснять. «Спартак» даже при интенсивном футболе регулярно получал за спиной громадные пространства, и главная тому причина – Фернандо. Да, бразилец обладает шикарным ударом и великолепными длинными передачами. Однако он регулярно выдергивается в высокий отбор, всегда рассчитывает на чтение игры и чистые перехваты и частенько просто не успевает за соперником. Главный минус в его игре – Фернандо часто принимает затянутое решение не в такт (особенно в этом сезоне). Пытаясь найти способ отрезать полкоманды соперника одной передачей, опорник игнорирует более простые решения, а иногда и просто откровенно «привозит».
При Кононове навряд ли что-то изменится. По сути, линия полузащиты будет располагаться еще выше, т.е. за спиной бразильца будет еще больше пространства. А другого глубинного плеймейкера в «Спартаке» попросту нет. Здесь как раз самое время вспомнить про Ахмедова.
5) Игра в обороне
После «Краснодара» Кононов ездил на стажировку к Антонио Конте в «Челси». Восхитившись тогдашним трендом на 3-х защитников, Олег Георгиевич попытался построить такой же футбол в грозненском «Ахмате». Поначалу получалось неплохо, но потом 4 поражения подряд и отставка.
К сожалению, многие отечественные специалисты убеждены, что играть от обороны – это самое простое. На практике, есть очень небольшое количество специалистов, кто может построить сбалансированный коллектив, который будет регулярно набирать очки. Реальность такова, что не существует понятия атакующего и оборонительного футбола. Любая команда всегда играет так, как позволяет ей играть соперник и уровень ее собственных исполнителей. Именно поэтому в матче Лиги Европы против «Боруссии» на Сигнал Идуна Парк даже атакующий принципиальный «Краснодар» владел мячом всего 39% и нанес 4 удара по воротам соперника (против 13 со стороны хозяев). Фактор домашнего поля, скажете вы? Хорошо: в ответной игре в Краснодаре «быки» одержали историческую победу благодаря голу с пенальти на второй минуте, нанеся за матч 6 ударов по воротам соперника (против 16 со стороны Дортмунда) и владея мячом 30% времени.
Ни одна команда Кононова (по крайней мере, в его российской тренерской карьере) не умела систематически грамотно играть от соперника. Именно поэтому «Краснодар» очень часто проигрывал в решающих матчах в рамках Премьер-Лиги. Слабо верится, что красно-белые станут исключением.
Вывод
Если брать во внимание короткий срок в текущем сезоне, у Кононова есть шанс. В «Спартаке», в отличие от «Ахмата» и «Арсенала, и даже в сравнении с «Краснодаром», действительно классный подбор исполнителей. И если команда выиграет 1-2 матча сейчас, то можно рассчитывать на позитивный эмоциональный фон и улучшение результата.
Если же анализировать назначение более глобально: неважно, кто приходит работать главным тренером в московский «Спартак». В конечном итоге легендарного круговорота по истечении 1-2 сезонов не избежать. Зная, насколько импульсивны все, кто причастен к клубу (от болельщиков до руководства), трудно ожидать стабильности от любого тренера.
Роман Павлюк, Rusfootball.info
*Фото на обложке: spartak.com
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