Константин Зырянов: новички в молодежной команде "Зенита" сильные, они помогут команде
Старший тренер молодёжной команды "Зенита" Константин Зырянов высказал мнение о новичках петербургской команды. "Зенит", набрав 19 очков, продолжает занимать первое место в турнирной таблице молодёжного первенства.
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
"Половина наших новичков совсем недавно в команде, Кирилл Щетинин вообще провёл только две тренировки, Хубулов немного больше. Все эти футболисты индивидуально сильные, но их ещё надо встроить в нашу игру. Пока они не всегда принимают оптимальное решение на поле. Будем с ними беседовать. В футбольном плане они сильные и помогут нашей команде. И сами вырастут в мастерстве под нашим чутким руководством", — цитирует Зырянова пресс-служба "Зенита".
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