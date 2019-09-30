Флаг Южной Кореи будет поднят во время матча с КНДР в Пхеньяне

Во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года КНДР — Южная Корея на стадионе в Пхеньяне поднимут южнокорейский флаг."В Северной Корее сообщили, что игра будет проведена по всем международным стандартам. Таким образом, вопрос с флагом Южной Кореи будет решен в соответствии с международной практикой", — сказал Ли Сан Мин.Сборные КНДР и Южной Кореи выступают в одной группе отборочного турнира чемпионата мира — 2022.Ранее команды уже встречались в отборе к ЧМ-2010. Тогда КНДР провела свой домашний матч на нейтральном поле в Шанхае. Оба матча завершились со счетом 0:0.