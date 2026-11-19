"Честно, даже было неожиданно выйти капитаном. Спасибо Валерию Георгиевичу за то, что доверил капитанскую повязку на одну из игр. Гордость — выходить с повязкой на матч сборной", — сказал Тюкавин.
Нападающий также положительно оценил итоги ноябрьского сбора национальной команды, которая одержала две победы.
"Главное, что год закончился удачно, две победы. Потрясающая атмосфера на заключительном матче в Краснодаре. Спасибо Краснодару и болельщикам за отличный прием", — добавил футболист.
12 ноября сборная России обыграла Узбекистан со счетом 3:2, а 17 ноября победила Венесуэлу (2:0). Встреча в Краснодаре стала для команды Карпина заключительной в 2026 году.
Источник: ТАСС