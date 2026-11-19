"Мне было передано, что Захаров, Перезва и Танашев сообщали Каманцеву о подозрительных контактах с представителями "Торпедо"
"Другие судьи о случаях склонения их к оказанию влияния на результаты матчей не сообщали", — говорится в показаниях Мажича.
Глава департамента судейства добавил, что считал сообщивших о подобных контактах арбитров добросовестными, поскольку в большинстве случаев их работа на поле не вызывала нареканий.
Напомним, по версии следствия, представители "Торпедо" пытались повлиять на результаты 20 матчей Первой лиги сезона-2024/25. Бывший генеральный директор клуба Валерий Скородумов признал вину и был приговорен к 18 месяцам лишения свободы после смягчения наказания. В ноябре 2026 года он вышел на свободу.
Источник: "Спорт-Экспресс"