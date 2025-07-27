"Да, нам делали предложение по Ишкову, но мы отказали. Пускай "Сочи" как играл, так и играет. В честь чего мы должны отдавать своих молодых футболистов, так еще непонятно, за что и куда?" - цитирует Иванова "Матч ТВ".
Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что в переходе полузащитника "Урала" Ильи Ишкова был заинтересован казанский "Рубин" и "Сочи", но уральцы отказали обоим клубам.
В сезоне-2024/2025 Илья Ишков вышел на поле в 32 встречах и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 700 тысяч евро.
В "Урале" высказались о возможном уходе Ишкова
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном уходе полузащитника Ильи Ишкова.
Фото: ФК "Урал"