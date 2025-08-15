"Торпедо" и Кононов договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. 59-летний российский специалист возглавлял московский клуб с января 2024 года. В прошлом сезоне "Торпедо" заняло 2-е место в Первой Лиге.
На данный момент "Торпедо" идет на 16-м месте в турнирной таблице Первой Лиги, набрав 1 очко после четырех туров.
Источник: Телеграмм-канал ФК "Торпедо"
Олег Кононов покинул пост главного тренера "Торпедо"
Фото: "Чемпионат"