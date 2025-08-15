Матчи Скрыть

Ливерпуль
22:00
БорнмутНе начат

Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Вильярреал
22:30
ОвьедоНе начат

Ренн
21:45
МарсельНе начат

Олег Кононов покинул пост главного тренера "Торпедо"

Московское "Торпедо" объявило об уходе Олега Кононова с поста главного тренера команды.
Фото: "Чемпионат"
"Торпедо" и Кононов договорились о расторжении контракта по соглашению сторон. 59-летний российский специалист возглавлял московский клуб с января 2024 года. В прошлом сезоне "Торпедо" заняло 2-е место в Первой Лиге.

На данный момент "Торпедо" идет на 16-м месте в турнирной таблице Первой Лиги, набрав 1 очко после четырех туров.

Источник: Телеграмм-канал ФК "Торпедо"

