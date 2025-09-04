Губернатор Воронежской области рассказал, какая задача на сезон стоит перед "Факелом"

"Факел" хорошо играет в этом сезоне. Команда настроена на выход в РПЛ, мы ей помогаем. Безусловно, перед ней стоит такая задача — в первый же сезон выйти в Российскую Премьер-Лигу", - цитирует Гусева "РБ Спорт".
По итогам сезона-2024/2025 воронежский "Факел" занял последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков в 30 встречах и напрямую вылетел в Первую Лигу.
После 7 сыгранных туров воронежцы занимают второе место в турнирной таблице Первой Лиги с 18 набранными баллами в своем активе. В 8 туре чемпионата "Факел" сыграет на выезде с "Челябинском".
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о задаче "Факела" на сезон.
