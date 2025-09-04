Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Челябинск
17:00
ФакелНе начат
Спартак Кострома
17:00
УралНе начат

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Казахстан
17:00
УэльсНе начат
Литва
19:00
МальтаНе начат
Грузия
19:00
ТурцияНе начат
Болгария
21:45
ИспанияНе начат
Лихтенштейн
21:45
БельгияНе начат
Нидерланды
21:45
ПольшаНе начат
Люксембург
21:45
Северная ИрландияНе начат
Словакия
21:45
ГерманияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Норвегия
19:00
ФинляндияНе начат
Гибралтар
19:00
АлбанияНе начат
Россия
20:00
ИорданияНе начат

Губернатор Воронежской области рассказал, какая задача на сезон стоит перед "Факелом"

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о задаче "Факела" на сезон.
Фото: ФК "Факел"
"Факел" хорошо играет в этом сезоне. Команда настроена на выход в РПЛ, мы ей помогаем. Безусловно, перед ней стоит такая задача — в первый же сезон выйти в Российскую Премьер-Лигу", - цитирует Гусева "РБ Спорт".

По итогам сезона-2024/2025 воронежский "Факел" занял последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков в 30 встречах и напрямую вылетел в Первую Лигу.

После 7 сыгранных туров воронежцы занимают второе место в турнирной таблице Первой Лиги с 18 набранными баллами в своем активе. В 8 туре чемпионата "Факел" сыграет на выезде с "Челябинском".

