Встреча состоялась в понедельник, 8 сентября, на стадионе "Екатеринбург Арена" в Екатеринбурге. Матч обслуживала команда арбитров во главе с Никитой Новиковым.
Счет был открыт на седьмой минуте полузащитником команды хозяев Романом Акбашевым. Ответ гостей последовал на 44-й минуте. Автором гола стал защитник команды из Нижнекамска Николай Толстопятов.
После этой встречи "Урал" является лидером турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 20 очков за девять прошедших матчей. "Нефтехимик" на данный момент занимает 13-е место с 8 очками.
"Урал" потерял очки в домашнем в матче с "Нефтехимиком"
"Урал" и "Нефтехимик" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 9-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Урал"