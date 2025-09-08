Матчи Скрыть

Первая лига

Челябинск
1 - 0 1 0
ЧайкаЗавершен
Спартак Кострома
2 - 1 2 1
СоколЗавершен
Урал
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен
Факел
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гибралтар
0 - 0 0 0
Фарерские острова1 тайм
Греция
0 - 0 0 0
Дания1 тайм
Беларусь
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Израиль
0 - 0 0 0
Италия1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Черногория1 тайм
Швейцария
0 - 0 0 0
Словения1 тайм
Косово
0 - 0 0 0
Швеция1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
5 - 0 5 0
МЛ ВитебскЗавершен

"Урал" потерял очки в домашнем в матче с "Нефтехимиком"

"Урал" и "Нефтехимик" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче 9-го тура Первой лиги.
Фото: ФК "Урал"
Встреча состоялась в понедельник, 8 сентября, на стадионе "Екатеринбург Арена" в Екатеринбурге. Матч обслуживала команда арбитров во главе с Никитой Новиковым.

Счет был открыт на седьмой минуте полузащитником команды хозяев Романом Акбашевым. Ответ гостей последовал на 44-й минуте. Автором гола стал защитник команды из Нижнекамска Николай Толстопятов.

После этой встречи "Урал" является лидером турнирной таблицы Первой лиги, имея в своем активе 20 очков за девять прошедших матчей. "Нефтехимик" на данный момент занимает 13-е место с 8 очками.

