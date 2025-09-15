"Конечно, я знаю его. Когда я был маленький, он играл в "Сельте", очень неординарный игрок. Но я приехал сюда с большим штабом из шести человек. Очень много людей осталось и из прошлого штаба. Пока в этом нет необходимости. Если клуб решит пригласить Мостового (в тренерский штаб), я буду не против", - приводит слова Диаса "Матч ТВ".
Александр Мостовой выступал за московский "Спартак", португальскую "Бенфику", французские "Кан" и "Страсбур", а также испанские "Сельту" и "Алавес". В 2005 году Мостовой завершил карьеру профессионального футболиста, в 2024 году он получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
Хуан Диас был назначен на пост главного тренера "Родины" в сентябре текущего года, ранее испанский специалист работал в структуре "Севильи".
Тренер "Родины": я буду не против, если Мостового пригласят на работу в клуб
Главный тренер "Родины" Хуан Диас высказался об Александре Мостовом.
Фото: РФС