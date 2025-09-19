Стали известны сроки дисквалификаций участников драки в матче между "Родиной" и "Факелом"

"Мещанинов дисквалифицирован на один матч Первой лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей. Корян дисквалифицирован на два матча, Гогличидзе - на пять матчей Первой лиги. Тренер "Факела" Климов за участие в драке и оскорбительное поведение дисквалифицирован на семь матчей", - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".
15 сентября, московская "Родина" одержала победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0 в матче 10 тура Первой Лиги. После финального свистка футболисты и персонал обеих команд устроили массовую потасовку на футбольном поле. После этого главный арбитр показал три желтые и две красные карточки.
После 10 сыгранных туров воронежцы занимают третье место в турнирной таблице Первой Лиги с 22 набранными очками. Московская "Родина" располагается на седьмой строчке с 16 баллами в своем активе.
Фото: ФК "Факел"