Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бетис
22:00
Реал СосьедадНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лечче
21:45
КальяриНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
21:30
Санкт-ПаулиНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лион
21:45
АнжеНе начат

Стали известны сроки дисквалификаций участников драки в матче между "Родиной" и "Факелом"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, кто получил дисквалификацию за драку в матче 10-го тура Первой лиги между "Родиной" и "Факелом".
Фото: ФК "Факел"
"Мещанинов дисквалифицирован на один матч Первой лиги и оштрафован на 100 тысяч рублей. Корян дисквалифицирован на два матча, Гогличидзе - на пять матчей Первой лиги. Тренер "Факела" Климов за участие в драке и оскорбительное поведение дисквалифицирован на семь матчей", - передаёт слова Григорьянца "Чемпионат".

15 сентября, московская "Родина" одержала победу над воронежским "Факелом" со счетом 2:0 в матче 10 тура Первой Лиги. После финального свистка футболисты и персонал обеих команд устроили массовую потасовку на футбольном поле. После этого главный арбитр показал три желтые и две красные карточки.

После 10 сыгранных туров воронежцы занимают третье место в турнирной таблице Первой Лиги с 22 набранными очками. Московская "Родина" располагается на седьмой строчке с 16 баллами в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится