Крылья Советов
1 - 3 1 3
Динамо

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
22:00
Эспаньол

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
21:30
Вердер

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Страсбург
21:45
Марсель

"Уфа" подала протест на результат матча Кубка России

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет получил протест на результат игры против "Фанкома".
Фото: ФК "Уфа"
"Уфа" подала протест на участие Федчука в матче, рассмотрим этот вопрос в четверг", - передает слова Григорьянца "Матч ТВ".

Напомним, в среду, 24 сентября, "Уфа" потерпела поражение от любительского клуба из Кирова в Кубке России и покинула турнир (1:1, по пенальти - 3:5). На 68-й минуте на поле вышел игрок "Фанкома" Артем Федчук. В апреле этого года КДК дисквалифицировал его до исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS), обязав футболиста выплатить 10 млн рублей своему бывшему клубу "Чайке".

