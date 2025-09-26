"Уфа" подала протест на результат матча Кубка России

"Уфа" подала протест на участие Федчука в матче, рассмотрим этот вопрос в четверг", - передает слова Григорьянца "Матч ТВ".
Напомним, в среду, 24 сентября, "Уфа" потерпела поражение от любительского клуба из Кирова в Кубке России и покинула турнир (1:1, по пенальти - 3:5). На 68-й минуте на поле вышел игрок "Фанкома" Артем Федчук. В апреле этого года КДК дисквалифицировал его до исполнения решения Спортивного арбитражного суда (CAS), обязав футболиста выплатить 10 млн рублей своему бывшему клубу "Чайке".
Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет получил протест на результат игры против "Фанкома".
Фото: ФК "Уфа"