Власти Свердловской области: продажа акций "Урала" связана с интересом частного инвестора

"Есть определенный интерес к футбольному клубу "Урал" со стороны частного инвестора, и он очень серьезный. О слове "избавиться" здесь вообще речи не идет, эта интерпретация совершенно не соответствует действительности. Все у "Урала" будет хорошо", - сказал Рапопорт "Матч ТВ".
Ранее появилась информация, что правительство Свердловской области выставило на продажу 50% акций футбольного клуба "Урал". Количество составило 12050 акций, стоимость одной - 1000 рублей.
В текущем сезоне "Урал" идет на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 14-ти матчах. Следующая игра команды пройдет сегодня, 24 октября, против тульского "Арсенала" в рамках чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал решение о продаже 50% акций футбольного клуба "Урал".
Фото: ФК "Урал"