Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
2 - 0 2 0
Енисей2 тайм
Арсенал Тула
19:30
УралНе начат

Лига конференций УЕФА

Риека
1 - 0 1 0
СпартаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лидс
22:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
22:00
СевильяНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Милан
21:45
ПизаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
21:30
УнионНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Париж
21:45
НантНе начат

Власти Свердловской области: продажа акций "Урала" связана с интересом частного инвестора

Министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт прокомментировал решение о продаже 50% акций футбольного клуба "Урал".
Фото: ФК "Урал"
"Есть определенный интерес к футбольному клубу "Урал" со стороны частного инвестора, и он очень серьезный. О слове "избавиться" здесь вообще речи не идет, эта интерпретация совершенно не соответствует действительности. Все у "Урала" будет хорошо", - сказал Рапопорт "Матч ТВ".

Ранее появилась информация, что правительство Свердловской области выставило на продажу 50% акций футбольного клуба "Урал". Количество составило 12050 акций, стоимость одной - 1000 рублей.

В текущем сезоне "Урал" идет на 3-м месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 27 очков в 14-ти матчах. Следующая игра команды пройдет сегодня, 24 октября, против тульского "Арсенала" в рамках чемпионата. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

