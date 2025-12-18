Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Шэмрок Роверс
23:00
Хамрун СпартансНе начат
Слован
23:00
ХеккенНе начат
Спарта
23:00
АбердинНе начат
Майнц
23:00
СамсунспорНе начат
Легия
23:00
ЛинкольнНе начат
Страсбург
23:00
БрейдабликНе начат
Омония
23:00
РакувНе начат
Динамо Киев
23:00
НоаНе начат
Лозанна
23:00
ФиорентинаНе начат
Райо Вальекано
23:00
ДритаНе начат
АЕК Ларнака
23:00
ШкендияНе начат
Кристал Пэлас
23:00
КуПСНе начат
Целе
23:00
ШелбурнНе начат
Шахтер
23:00
РиекаНе начат
Сигма
23:00
ЛехНе начат
АЕК Афины
23:00
Университатя КрайоваНе начат
АЗ Алкмар
23:00
ЯгеллонияНе начат
Зриньски
23:00
РапидНе начат

Суперкубок Италии

Наполи
22:00
МиланНе начат

Мостовой отметил плохое исполнение пенальти игроками "Фламенго"

Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал игру вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в серии пенальти матча с "Фламенго".
Фото: Getty Images
Вчера, 17 декабря, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Фламенго" в послематчевой серии одиннадцатиметровых со счетом 2:1 после ничьей 1:1 в основное время и овертайме. В серии пенальти Матвей Сафонов отразил четыре удара из пяти.

"Сейчас Энрике будет тяжелее оставлять Матвея на скамейке — сразу появятся вопросы. Но выиграл ли Сафонов конкуренцию у Шевалье окончательно? Представьте, если бы "ПСЖ" проиграл по пенальти — что тогда было бы? Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд. Понятно, что игроки "Фламенго" пробили так, что и беременная отобьет, но это не важно", — сказал Мостовой в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Матвей Сафонов завоевал шестой титул в составе "ПСЖ". Для россиянина игра с "Фламенго" стала всего четвертой в текущем сезоне.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 10
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится