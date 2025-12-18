Вчера, 17 декабря, "Пари Сен-Жермен" обыграл "Фламенго" в послематчевой серии одиннадцатиметровых со счетом 2:1 после ничьей 1:1 в основное время и овертайме. В серии пенальти Матвей Сафонов отразил четыре удара из пяти.
"Сейчас Энрике будет тяжелее оставлять Матвея на скамейке — сразу появятся вопросы. Но выиграл ли Сафонов конкуренцию у Шевалье окончательно? Представьте, если бы "ПСЖ" проиграл по пенальти — что тогда было бы? Хорошо, что так сложилось, и Матвей отбил четыре пенальти подряд. Понятно, что игроки "Фламенго" пробили так, что и беременная отобьет, но это не важно", — сказал Мостовой в беседе со "Спорт-Экспрессом".
Матвей Сафонов завоевал шестой титул в составе "ПСЖ". Для россиянина игра с "Фламенго" стала всего четвертой в текущем сезоне.
Мостовой отметил плохое исполнение пенальти игроками "Фламенго"
Бывший российский футболист Александр Мостовой прокомментировал игру вратаря "ПСЖ" Матвея Сафонова в серии пенальти матча с "Фламенго".
Фото: Getty Images