Агент Капленко рассказал о состоянии здоровья полузащитника

Футбольный агент Алексей Бабырь, представляющий интересы полузащитника костромского "Спартака" Кирилла Капленко, рассказал о состоянии здоровья своего клиента.
Фото: Global Look Press
"Перед сезоном Кирилл поддерживал кондиции, тренировался в Беларуси и находился в хорошей форме. Он сразу должен был принимать участие в матче, но на второй же тренировке получил травму — повредил боковую связку. Сейчас он уже восстановился, потихонечку набирает форму", - цитирует агента "РБ Спорт".

Кирилл Капленко перешел в костромской "Спартак" из подмосковных "Химок" в летнее трансферное окно на правах свободного агента. В текущем сезоне полузащитник провел за команду во всех турнирах 1 матч и не отметился результативными действиями.

Ранее полузащитник выступал за "Оренбург", "Зенит-2"и калининградскую "Балтику". На счету Кирилла Капленко 10 матчей в составе сборной Белоруссии, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 500 тысяч евро.

