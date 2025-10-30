Радимов: хорошо, что "Торпедо" не играет в РПЛ — пропускали бы по пять мячей за матч

«Я снимаю шляпу перед футболистами кубанского клуба и не понимаю, почему с такой игрой они выступают в низших лигах. Классная команда! Они играют в настоящий футбол.
Что же касается «Торпедо», которое во втором тайме не играло в футбол вовсе… Хорошо, что эта команда не выступает в РПЛ. Они бы в каждом матче пять голов получали», — заявил Радимов «Матч ТВ».
Встреча шестого раунда Пути регионов Кубка России завершилась ничьей 1:1, а в серии пенальти победу одержали москвичи — 3:1.
Следующим соперником «Торпедо» в Кубке России станет «Балтика» из Калининграда. Матч первого этапа четвертьфинала Пути регионов состоится в ноябре, точная дата будет объявлена позже.
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов резко высказался о качестве игры московского «Торпедо» после матча Кубка России против «Кубани-Холдинг».
