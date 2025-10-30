Радимов — о нападающем "Торпедо": это вообще не футболист. Как он на поле попал?

«Форвард «Торпедо» Душан Бакич — это же вообще не футболист. Как он на поле попал? Вот уж таких легионеров точно стоило бы заменить молодыми российскими игроками», — заявил Радимов «Матч ТВ».
Душан Бакич стал игроком Торпедо летом 2025 года, перейдя из минского Динамо на правах свободного агента. С тех пор он провел 11 матчей, в которых 1 мяч. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. Текущая рыночная стоимость 26-летнего черногорского нападающего составляет 300 тысяч евро по версии Transfermarkt.
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о нападающем московского «Торпедо» после матча Кубка России против «Кубани-Холдинг».
Фото: ФК "Торпедо"