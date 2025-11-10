Ари сравнил "Торпедо" с двукратным чемпионом Нидерландов

"С "АЗ Алкмар". У них похожий стадион. А еще "АЗ" по профилю похож на "Торпедо": молодая команда, в которой играют футболисты, у которых есть потенциал в будущем", - сказал Ари Sport24.
На данный момент московское "Торпедо" находится на 17-й строчке в Первой Лиге с 15-ю баллами в активе. Команда провела 18 игр, одержала 3 победы, 6 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
"АЗ Алкмар" занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, набрав 24 очка в 12-ти встречах. Команда является двукратным чемпионом лиги и четырехкратным обладателем Кубка страны.
Ари провел в составе нидерландского клуба 63 матча, забил 19 голов и отдал 6 голевых передач.
Фото: ФК "Торпедо"