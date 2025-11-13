Спортивный директор "Факела" дисквалифицирован на месяц за оскорбление судей

"В подтрибунном помещении он использовал нецензурные выражения в адрес судейской бригады матча "Факел" - "Спартак" Кострома. У Котова это рецидив. С учётом этого решено дисквалифицировать Котова на один месяц во всех соревнованиях под эгидой РФС и оштрафовать на 200 тысяч рублей", - передаёт слова Григорьянца "Матч ТВ".
Кирилл Котов занимает должность спортивного директора "Факела" с октября 2020 года.
Отметим, что игра между воронежским клубом и костромским "Спартаком" состоялась 10 ноября. "Факел" одержал победу со счётом 3:2. Дублем в составе команды отметился Белайди Пуси. Ещё один мяч забил Абдула Багамаев.
После 18 сыгранных туров Первой Лиги воронежцы занимают вторую строчку в турнирной таблице с 39 набранными очками.
Следующий матч команда Олега Василенко проведёт на выезде против "Сокола". Игра пройдёт в воскресенье, 16 ноября.
Фото: ФК "Факел"