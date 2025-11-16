Шитов назвал лучший матч "Торпедо" в этом сезоне

"Наверное, матч с "Ротором" - один из лучших, который был в этом сезоне у "Торпедо". Это ощущалось на поле. Очень многое получалось. Не все, конечно, но было ощущение, что мы должны забить и выиграть", - цитирует Шитова "Чемпионат".
Матч между московским "Торпедо" и волгоградским "Ротором" состоялся вчера, 15 ноября, в рамках 19-го тура Первой лиги. Игра проходила на "Арене Химки" в Москве и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
Таким образом черно-белые довели количество побед в этом чемпионате до четырех и набрали 18 очков. Несмотря на это "автозаводцы" по-прежнему находятся в зоне прямого вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице.