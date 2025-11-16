Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сокол
0 - 1 0 1
ФакелЗавершен
Уфа
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Челябинск
3 - 3 3 3
КАМАЗЗавершен
Шинник
4 - 1 4 1
ЧайкаЗавершен

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Португалия
9 - 1 9 1
АрменияЗавершен
Венгрия
2 - 3 2 3
ИрландияЗавершен
Албания
0 - 2 0 2
АнглияЗавершен
Сербия
2 - 1 2 1
ЛатвияЗавершен
Украина
2 - 0 2 0
ИсландияЗавершен
Азербайджан
1 - 3 1 3
ФранцияЗавершен

Шитов назвал лучший матч "Торпедо" в этом сезоне

Нападающий московского "Торпедо" Владислав Шитов прокомментировал победу в 19-м туре Первой лиги над "Ротором" (2:1).
Фото: ФК "Торпедо"
"Наверное, матч с "Ротором" - один из лучших, который был в этом сезоне у "Торпедо". Это ощущалось на поле. Очень многое получалось. Не все, конечно, но было ощущение, что мы должны забить и выиграть", - цитирует Шитова "Чемпионат".

Матч между московским "Торпедо" и волгоградским "Ротором" состоялся вчера, 15 ноября, в рамках 19-го тура Первой лиги. Игра проходила на "Арене Химки" в Москве и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Таким образом черно-белые довели количество побед в этом чемпионате до четырех и набрали 18 очков. Несмотря на это "автозаводцы" по-прежнему находятся в зоне прямого вылета, занимая 16-е место в турнирной таблице.

